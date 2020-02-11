Курс валют: Нацбанк продолжает укреплять гривну по отношению к доллару
Национальный банк Украины на вторник, 11 февраля, укрепил курс гривны по отношению к доллару.
Национальный банк Украины на вторник, 11 февраля, укрепил курс гривны на две копейки по отношению к доллару. В то же время, НБУ ослабил гривну по отношению к евро на 5 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в понедельник, 10 февраля.
Читай также: Нацбанк придумал, чем закрыть “дыру“ в бюджете
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 24,5188 гривны;
– 100 евро – 26,8518 гривен.
Напомним, названы потери бюджета-2019 из-за сильной гривны.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил