Курс валют: Нацбанк продолжает укреплять гривну по отношению к доллару

Национальный банк Украины на вторник, 11 февраля, укрепил курс гривны по отношению к доллару.

Национальный банк Украины на вторник, 11 февраля, укрепил курс гривны на две копейки по отношению к доллару. В то же время, НБУ ослабил гривну по отношению к евро на 5 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в понедельник, 10 февраля.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,5188 гривны;

– 100 евро – 26,8518 гривен.

Напомним, названы потери бюджета-2019 из-за сильной гривны.

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