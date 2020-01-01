Кабмин направил еще 163 млн на зарплаты шахтерам

Все средства для расчетов с шахтерами будут на казначейских счетах в ближайшее время, заверили в Минэкоэнерго.

Угледобывающим предприятиям Украины перечислено 163 млн гривен на погашение заработных плат шахтерам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды в понедельник, 10 февраля.

“Уже сегодняугледобывающим пред приятиям направлено 163 млн гривен для погашения задолженности по заработной плате и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы за декабрь 2019 года в соответствии с проведенной инвентаризацией, в том числе, по предприятиям“, – говорится в сообщении.

Указано, что деньги перечислены для ГП Шахта им. М.С.Сургая, ГП Ш/у Южнодонбасское №1, ГП Мирноградуголь, ГП Селидовуголь, ГП Торецкуголь, ГП Первомайскуголь, ПАО Лисичанскуголь, ГП Львовуголь, ГП Волыньуголь.

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По информации Минэкоэнерго, в 2020 году по бюджетной программе Реструктуризация угольной отрасли предусмотрено более 1,9 млрд гривен, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашение задолженности по ней.

“Все средства для расчетов с шахтерами будут на казначейских счетах в ближайшее время“, – заверили в ведомстве.

Напомним, долги по зарплате за год выросли на почти 22%.

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