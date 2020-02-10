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В 2020 году рост украинского ВВП может составить 4% - Гончарук

Комментариев: 1
За пять лет украинская экономика может вырасти на 40%.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Рост ВВП Украины в 2020 году может составить 4%.Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук, пишет Сегодня.

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Премьер акцентировал, что за пять лет украинская экономика может вырасти на 40%.

“Многие пытаются представить цель 40% как обещание. Я считаю, что это достаточно опасная интерпретация. Это оценка нашего правительства, оценка потенциала нашей страны в следующие 5 лет. Я искренне считаю, что эта оценка была правильной и остается правильной. Я считаю, что наша страна может расти и вырасти на 40% за 5 лет, может расти на 7 и более процентов в год, если она будет делать правильные шаги“, - сказал Гончарук.

Гончарук также рассказал, что правительство хочет видеть рынок земли открытым как можно ранее.

“Мы хотели бы, чтобы рынок земли открылся раньше, как можно раньше. Но объективные факторы – дискуссия в обществе, реальная готовность нашей инфраструктуры, я имею в виду Государственный земельный кадастр – накладывают определенные ограничения. И поэтому, дай Бог, мы получим какой-то ответ на вопрос по земле только сейчас. Это потеря определенного периода времени“, – сказал он.

Напомним, министр предложил антикризисные меры для экономики.

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Теги: ВВП, Гончарук, Кабмин, рост экономики
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Путин-Xyйло    10.02.2020, 20:02
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Простой/примитивный "экономист" Гончарук никак не успаГоется!
Прогноз-зашквар: может вырасти, а может нет
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