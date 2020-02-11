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В Украине проходят акции против кассовых аппаратов

Комментариев: 5
В селах в магазинах часто дают товар в кредит, а если будет кассовый аппарат, то это будет невозможно сделать, сообщают предприниматели.

В более чем 30 городах Украины проходят акции протеста против кассовых аппаратов. Об этом сообщает Укринформ.

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В частности, в Запорожье около 300 предпринимателей под стенами ОГА проводят предупредительную акцию протеста За права и благосостояние народа Украины.

“Бьют“ только по малому бизнесу, а вот против олигархов ни одного закона не принято. Сейчас выживают только торговые сети, а рынки и маленькие магазины закрываются. Мы хотим, чтобы малый бизнес был основой экономики страны, чтобы на малый бизнес делали ставку и помогали ему развиваться“, - сказал организатор акции заместитель председателя городского союза предпринимателей НИКА Владимир Коляка.

По словам предпринимателей, которые приехали на акцию протеста из сел, введение кассовых аппаратов “убьет“ их бизнес.

“В селах люди часто дают товар в кредит, а если будет кассовый аппарат, то это будет невозможно сделать. От этого будут страдать и потребители, и предприниматели“, - говорит участница акции Лидия.

Предприниматели принесли ведро с лимонами, которое символизирует карман олигархов. Лимоны выжали в ведро, заявив, что именно так сегодня с предпринимателями поступают представители власти.

Митингующие требуют от ВР Украины: отправить на доработку закон “О труде“, прекратить действие норм законов №128-ІХ “О внесении изменений в Закон Украины “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг“ по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг“ и №129-ІХ “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг“, а также не голосовать за законопроекты, предусматривающие частичное или полное, постоянное или временное освобождение от налогов предприятий, к которым отнесены иностранные инвестиции; ограничить размер премии чиновникам величиной, которая не превышает 10% от должностного оклада.

Напомним, предприниматели теперь смогут платить налоги через Опендатабот.

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Теги: Украина, митинг, протест, предприниматели, предприниматель, бизнесмен, Запорожская область, кассовый аппарат, Акция протеста
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Комментариев (5)
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navigator2    11.02.2020, 11:50
Оценка:  -1
navigator2
Зе-виборці тупорилий скот.
Зелеботы-скот  (аноним)  11.02.2020, 11:31
Оценка:  0
Зелеботы-скот
Так а ШО не так?
Проголосовали по-приколу, вот вам и прикольные законы
Или вы думали они Беню будут щемить?
гость  (аноним)  11.02.2020, 11:15
Оценка:  -1
гость
Ну вообще-то в селах товар дают под запись в тетрадку. И облом будет подакцизным товарам - алклголь, табак. остальные товары до конца отчетного периода всегда можно свести. Ну или оформляйте кредит через "приветбанк"
Путин-Xyйло    11.02.2020, 11:38
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Давно такого не встречал. мб это нарасии такое?
Игрек    11.02.2020, 12:20
Оценка:  +1
Игрек
И не только в селах, у меня маленький магазинчик в г Прилуки, 30% реализованного товара в кредит и таких оч много.
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