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Доля проблемных кредитов упала до 48% – НБУ

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Качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп, кроме банков с российским капиталом.
НБУ намерен сократить объем неработающих кредитов в банковской системе до 10% к 2025 году
НБУ намерен сократить объем неработающих кредитов в банковской системе до 10% к 2025 году
Пресс-центр НБУ

По итогам 2019 года объем неработающих кредитов (NPL) в украинских банках впервые за последние годы упал ниже уровня 50%. Об этом сообщает Национальный банк в понедельник, 10 февраля.

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Отмечается, что на 1 января 2020 года этот показатель составил 48,36%. Это на 4,5 процентных пункта ниже, чем год назад. При этом качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп, кроме банков с российским капиталом.

По данным НБУ, основными факторами улучшения качества кредитных портфелей стали:

  • рост нового розничного кредитования (на около 30% г/г), благодаря которому доля неработающих кредитов в этом сегменте снизилась на 11,9 п.п. до 34,1%;
  • значительные реструктуризации кредитного портфеля двумя госбанками на сумму более 30 млрд грн за счет механизма добровольной финансовой реструктуризации;
  • масштабная очистка портфелей, которую провели иностранные банками путем продажи NPLs и списания за счет резервов;
  • укрепление национальной валюты, что привело к соответствующему сокращению гривневого эквивалента NPL в иностранной валюте.

В НБУ признают, что нынешняя доля неработающих кредитов остается высокой, но она уже не создает существенных рисков для финансового сектора. Уровень их покрытия резервами – 95%.

Стратегическая цель Национального банка – это уменьшение объема неработающих кредитов в банковской системе до 10% к 2025 году.

Инфографика НБУ 

Напомним, названы потери бюджета-2019 из-за сильной гривны.

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Теги: кредиты, банки, банк, НБУ, Нацбанк, кредит
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