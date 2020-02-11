Цена на нефть обновила минимум за год

Мониторинговый комитет экспертов ОПЕК+ рекомендовал не только продлить соглашение о сокращении добычи нефти, но и углубить его на 600 тысяч баррелей в сутки.

Мировые цены на нефть эталонных марок существенно снизились на фоне сохранения рисков, связанных со снижением спроса на сырье в Китае из эпидемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты торгов вечером в понедельник, 10 февраля.

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Так, апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $1,20 (2,20%) – до $53,27 за баррель. В последний раз цена Brent находилась ниже отметки в $54 за баррель 3 января 2019 года.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на $0,77 (1,53%) до $49,55 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,72 в пользу Brent.

При этом технический мониторинговый комитет экспертов ОПЕК+ по итогам трехдневного заседания, прошедшего на прошлой неделе, рекомендовал не только продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца года, но и углубить его до конца второго квартала на 600 тысяч баррелей в сутки.

Действующее соглашение об объеме нефтедобычи истекает 31 марта и предусматривает снижение добычи на 1,7 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года.

Напомним, коронавирус ударил по добыче нефти.

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