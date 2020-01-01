В Украине замедлилась инфляция

Больше всего подорожали фрукты.

В Украине наблюдается замедление темпов инфляции — с 4,1% в декабре 2019 года до 3,2% в январе текущего года. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

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Больше всего подорожали фрукты — на 13,5%. На втором месте - алкогольные напитки и табачные изделия – подорожали на 12,6%.

В то же время, наибольшее снижение цен наблюдается на газ — на 21,1%, яйца — на 15,5%, овощи — на 9,4%.

Больше всего подорожали фрукты ukrstat.gov.ua

Напомним, Украина поднялась в рейтинге наиболее дорогих стран мира.

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