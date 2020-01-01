Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине замедлилась инфляция

Комментариев: 0
Больше всего подорожали фрукты.
В Украине наблюдается замедление темпов инфляции
В Украине наблюдается замедление темпов инфляции
depositphotos.com

В Украине наблюдается замедление темпов инфляции — с 4,1% в декабре 2019 года до 3,2% в январе текущего года. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Читай также: Украинцы готовы тратить деньги, а не откладывать на “черный день“ - эксперт

Больше всего подорожали фрукты — на 13,5%. На втором месте - алкогольные напитки и табачные изделия – подорожали на 12,6%.

В то же время, наибольшее снижение цен наблюдается на газ — на 21,1%, яйца — на 15,5%, овощи — на 9,4%.

Больше всего подорожали фрукты
Больше всего подорожали фрукты
ukrstat.gov.ua

Напомним, Украина поднялась в рейтинге наиболее дорогих стран мира.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: Госстат, инфляция, цены на продукты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь