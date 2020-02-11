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В Украине процент налога собираются привязать к размеру зарплаты

Комментариев: 2
Нардепы предлагают менять процентную ставку налога в зависимости от суммы, которую получают граждане.
Нардепы предлагают привязать процентную ставку налога с зарплаты к ее размеру
Нардепы предлагают привязать процентную ставку налога с зарплаты к ее размеру
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Нардепы предлагают привязать процентную ставку налога на зарплату к ее размеру. Повлияет ли такая инициатива на доходы украинцев, сообщает ТСН.

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Сегодня украинцы, независимо от суммы зарплаты, платят 18% от своего дохода. В новом законопроекте предлагается поменять такую систему: если человек получает меньше 10 минимальных зарплат (до 47 230 грн), то сумма налога для него не меняется и остается на уровне 18%; если зарплата составляет 10-20 минималок (от 47 230 грн до 94 460 грн) — придется отдавать государству 36%. Если же доход еще больше и превышает 20 минимальных зарплат (от 94 460 грн) — налог будет составлять 54%.

Но пока такое предложение депутатов находится лишь на стадии законопроекта.

Эксперты рассказывают, что подобная система налогообложения уже была в Украине в 1990-х годах и себя не оправдала, поскольку многие люди официально получали именно минималку.

Напомним, названы потери бюджета-2019 из-за сильной гривны.

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Теги: налоги, законопроект, зарплаты
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.02.2020, 17:19
Оценка:  +1
гость
Оно то и неплохо бы обложить налогами милионные зарплаты топ чиновников но все вернется лишь к выплате основной зарплаты в конвертах
гость  (аноним)  11.02.2020, 15:17
Оценка:  -1
гость
Это жесть, давайте отберем кучу денег у высококвалифицированных программистов, врачей, топ-менеджеров, архитекторов и отдадим в качестве пособия малоимущим бабушкам, живущим одним в трехкомнатных квартирах и получающим субсидию. Вообще смысла обучаться тогда не будет.
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