В Украине процент налога собираются привязать к размеру зарплаты

Нардепы предлагают менять процентную ставку налога в зависимости от суммы, которую получают граждане.

Нардепы предлагают привязать процентную ставку налога на зарплату к ее размеру. Повлияет ли такая инициатива на доходы украинцев, сообщает ТСН.

Читай также: Министр предложил антикризисные меры для экономики

Сегодня украинцы, независимо от суммы зарплаты, платят 18% от своего дохода. В новом законопроекте предлагается поменять такую систему: если человек получает меньше 10 минимальных зарплат (до 47 230 грн), то сумма налога для него не меняется и остается на уровне 18%; если зарплата составляет 10-20 минималок (от 47 230 грн до 94 460 грн) — придется отдавать государству 36%. Если же доход еще больше и превышает 20 минимальных зарплат (от 94 460 грн) — налог будет составлять 54%.

Но пока такое предложение депутатов находится лишь на стадии законопроекта.

Эксперты рассказывают, что подобная система налогообложения уже была в Украине в 1990-х годах и себя не оправдала, поскольку многие люди официально получали именно минималку.

Напомним, названы потери бюджета-2019 из-за сильной гривны.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram