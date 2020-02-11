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В Украине начнут продавать товары, которые конфисковали на таможне

Комментариев: 2
Товары будут продавать на публичных торгах через электронную систему публичных аукционов Prozorro.Продажі.
Конфискованные на украинской таможне товары будут продавать на публичных торгах
Конфискованные на украинской таможне товары будут продавать на публичных торгах
ProZorro

Конфискованные на украинской таможне товары будут продавать на публичных торгах через электронную систему публичных аукционов Prozorro.Продажі. Первые лоты будут зарегистрированы уже в феврале текущего года. Об этом рассказал коммерческий директор площадки “Аукционы.Prom.ua“ Артур Гребенников, пишет Минфин.

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По данным Prozorro.Продажі, по состоянию на 1 января 2020 года таможня хранит конфискованные товары на сумму около 840 млн грн. В аукционе могут поучаствовать все желающие.

Продавать будут товары, владелец которых неизвестен. Если владелец товара известен, но он не забирает его со склада таможни, товар все-равно выставят на продажу.

Если с первого раза лот не продадут, его выставят на продажу снова, но со скидкой — 75% от первоначальной стоимости, если товар будет участвовать на аукционе в третий раз, то цена будет составлять уже 50% от первоначальной.

Напомним, в Минэкономики объяснили ситуацию с платными услугами на ProZorro.

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Теги: таможня, конфискация товара, ProZorro
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Комментариев (2)
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caze22    11.02.2020, 13:28
Оценка:  -2
caze22
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " dafo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
Пролисок    11.02.2020, 12:19
Оценка:  +1
Пролисок
Так уже были магазины с конфискатом??
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