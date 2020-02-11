В Украине начнут продавать товары, которые конфисковали на таможне

Товары будут продавать на публичных торгах через электронную систему публичных аукционов Prozorro.Продажі.

Конфискованные на украинской таможне товары будут продавать на публичных торгах ProZorro

Конфискованные на украинской таможне товары будут продавать на публичных торгах через электронную систему публичных аукционов Prozorro.Продажі. Первые лоты будут зарегистрированы уже в феврале текущего года. Об этом рассказал коммерческий директор площадки “Аукционы.Prom.ua“ Артур Гребенников, пишет Минфин.

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По данным Prozorro.Продажі, по состоянию на 1 января 2020 года таможня хранит конфискованные товары на сумму около 840 млн грн. В аукционе могут поучаствовать все желающие.

Продавать будут товары, владелец которых неизвестен. Если владелец товара известен, но он не забирает его со склада таможни, товар все-равно выставят на продажу.

Если с первого раза лот не продадут, его выставят на продажу снова, но со скидкой — 75% от первоначальной стоимости, если товар будет участвовать на аукционе в третий раз, то цена будет составлять уже 50% от первоначальной.

Напомним, в Минэкономики объяснили ситуацию с платными услугами на ProZorro.

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