В Украине начнут продавать товары, которые конфисковали на таможне
Конфискованные на украинской таможне товары будут продавать на публичных торгах через электронную систему публичных аукционов Prozorro.Продажі. Первые лоты будут зарегистрированы уже в феврале текущего года. Об этом рассказал коммерческий директор площадки “Аукционы.Prom.ua“ Артур Гребенников, пишет Минфин.
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По данным Prozorro.Продажі, по состоянию на 1 января 2020 года таможня хранит конфискованные товары на сумму около 840 млн грн. В аукционе могут поучаствовать все желающие.
Продавать будут товары, владелец которых неизвестен. Если владелец товара известен, но он не забирает его со склада таможни, товар все-равно выставят на продажу.
Если с первого раза лот не продадут, его выставят на продажу снова, но со скидкой — 75% от первоначальной стоимости, если товар будет участвовать на аукционе в третий раз, то цена будет составлять уже 50% от первоначальной.
Напомним, в Минэкономики объяснили ситуацию с платными услугами на ProZorro.
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