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Нардепы предлагают создать новую группу ФЛП со ставкой 0%

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В новую группу будут входить молодые предприниматели.
Нардепы предлагают создать новую группу налогообложения для физлиц-предпринимателей
Нардепы предлагают создать новую группу налогообложения для физлиц-предпринимателей
depositphotos.com

Нардепы предлагают создать новую группу налогообложения физлиц-предпринимателей. Эта группа будет иметь 0% ставку единого налога в течение 9 месяцев. Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.

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Новую группу хотят создать для стартаперов. Нардепы считают, что льготы помогут молодым предпринимателям стать на ноги.

В законопроекте сказано, что стартапы — это “недавно созданная компания, которая строит свой бизнес и обладает ограниченным количеством ресурсов (как человеческих, так и финансовых) и планирует выходить на рынок“.

Напомним, в Украине проходят акции против кассовых аппаратов.

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Теги: ФЛП, налоги, предприниматели
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РАЗГЕЛЬДЯЙ    11.02.2020, 13:30
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