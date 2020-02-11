Нардепы предлагают создать новую группу ФЛП со ставкой 0%

В новую группу будут входить молодые предприниматели.

Нардепы предлагают создать новую группу налогообложения физлиц-предпринимателей. Эта группа будет иметь 0% ставку единого налога в течение 9 месяцев. Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.

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Новую группу хотят создать для стартаперов. Нардепы считают, что льготы помогут молодым предпринимателям стать на ноги.

В законопроекте сказано, что стартапы — это “недавно созданная компания, которая строит свой бизнес и обладает ограниченным количеством ресурсов (как человеческих, так и финансовых) и планирует выходить на рынок“.

Напомним, в Украине проходят акции против кассовых аппаратов.

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