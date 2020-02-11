Российская нефть упала до двухлетнего минимума

За месяц нефть марки Urals подешевела более чем на 23%. Снижение цен продолжается с 6 января.

Цены на российскую нефть Urals упала до минимума с 15 февраля 2018 года, пишет КоммерсантЪ во вторник, 11 февраля.

Читай также: Беларусь и РФ договорились о цене на газ и нефть

При этом за месяц нефть подешевела на 23%. Это объясняется опасениями на фоне коронавируса в Китае.

Так, накануне стоимость Urals опускалась на 2,6%, до 3,39 тыс. руб. за баррель ($52,93) — минимального значения с 15 февраля 2018 года. По итогам дня она закрепилась возле отметки 3,41 тыс. руб. ($53,25), потеряв за день 1,7%.

Снижение рублевой стоимости нефти произошло вслед за падением цен на европейском рынке нефти.

По данным агентства Reuters, в понедельник стоимость российской нефти Urals на спот-рынке опускалась до отметки $52,82 за баррель - минимального значения с 2 января 2019 года. Это на 2,5% ниже значений закрытия пятницы.

Уверенное снижение цены продолжается с 6 января, и за это время она сократилась более чем на 23%.

Напомним, цена на нефть обновила минимум за год.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram