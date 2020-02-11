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Российская нефть упала до двухлетнего минимума

Комментариев: 17
За месяц нефть марки Urals подешевела более чем на 23%. Снижение цен продолжается с 6 января.
Коронавирус сильно ударил по котировкам Urals
Коронавирус сильно ударил по котировкам Urals
Getty Images

Цены на российскую нефть Urals упала до минимума с 15 февраля 2018 года, пишет КоммерсантЪ во вторник, 11 февраля.

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При этом за месяц нефть подешевела на 23%. Это объясняется опасениями на фоне коронавируса в Китае.

Так, накануне стоимость Urals опускалась на 2,6%, до 3,39 тыс. руб. за баррель ($52,93) — минимального значения с 15 февраля 2018 года. По итогам дня она закрепилась возле отметки 3,41 тыс. руб. ($53,25), потеряв за день 1,7%.

Снижение рублевой стоимости нефти произошло вслед за падением цен на европейском рынке нефти.

По данным агентства Reuters, в понедельник стоимость российской нефти Urals на спот-рынке опускалась до отметки $52,82 за баррель - минимального значения с 2 января 2019 года. Это на 2,5% ниже значений закрытия пятницы.

Уверенное снижение цены продолжается с 6 января, и за это время она сократилась более чем на 23%. 

Напомним, цена на нефть обновила минимум за год.

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Теги: Россия, нефть, цены на нефть, коронавирус, падение цены на нефть
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Комментариев (17)
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Путин-Xyйло    11.02.2020, 17:59
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Удивительно, этот суррогат еще покупают? Видать неслабые отступные за загрязнение трубопроводов и НПЗ!
гость  (аноним)  11.02.2020, 17:39
Оценка:  -4
гость
Vixerunt 11.02.2020, 16:28
Как сказал Климкин, Украина превратилась в аграрно сырьевой придаток ЕС. От себя бы добавил, а также поставщики холопов на плантации Польши и попрошаек.
Насчет перепадет, "Нафтогаз выиграл у Газпрома 2.56 миллиардов", тебе с этого много перепало, ты же так радовался.
гость  (аноним)  11.02.2020, 17:29
Оценка:  -4
гость
гость (аноним) 11.02.2020, 15:57
Соросенок задоприводной. Твои США и ЕС также стучали кулачками по столу и вводили санкции, когда строился Крымский мост, построили. Также будет построен и СП-2, тем более в этом очень заинтересованна Германия. "Собака лает, караван идет".
Vixerunt    11.02.2020, 16:28
Оценка:  +4
Vixerunt
раша это сырьевая колония ЕС; причём деньги от продаж большей частью в этот ЕС и отправлятья в виде оффшор, покупок недвиж, банквск. счетов и активов. А ватникам достаётся один ураа патриотизм. Вот тут один радуется про СП2 который вроде как закончат. А вам то любезный ни чего с этого не перепадёт.
гость  (аноним)  11.02.2020, 16:28
Оценка:  -6
гость
Не злобствуйте злопыхатели Вы и вашщи страны не имеют ничего и вы нищие А Россия жила и без нефти и газа и с ними проживёт .. Но настанут времена когда вы нищеброды из за дороговизны и нефти и газа зоморетесь жить
гость  (аноним)  11.02.2020, 16:10
Оценка:  +7
гость
Кому-то может и пофиг, но явно не России (когда почти половина федерального бюджета формируется за счет нефтегазовых доходов).
гость  (аноним)  11.02.2020, 16:06
Оценка:  +1
гость
Кацапня, во главе с лавровым, снова заскулила на тему восстановления дипотношений!
Готовы снова уеб..ана Козака в Киев прислать. Типа мыжабратья, адинарод.
Выблядки генетические, скоты еб....ные
гость  (аноним)  11.02.2020, 16:01
Оценка:  +1
гость
11.02.2020, 15:48

Что, мацкавитская свинья, западло снова ползти к украинцам и договариваться о транзите?
Развонялись на весь мир, какие вы вЯликие, всталискален. А тут приходится унижаться?
Обосрались с СП2, скоты
гость  (аноним)  11.02.2020, 15:57
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 11.02.2020, 15:48
Тупой кацапоид, с чего ты взял, что наши американские братья дадут вам закончить строительство?
Какой нах трубоукладчик?
Будет так, как решат США! Вы говно еб...а.ное, мусор
гость  (аноним)  11.02.2020, 15:48
Оценка:  -7
гость
гость (аноним) 11.02.2020, 15:09
Российский трубоукладчик вышел из Находки в Сингапур для переоборудования, минимум с сентября, октября, укладка трубопровода продолжится. Но ты мечтай дальше, Россия уже 5 лет как распалась, доллар по 100 рублей, нефть по 30 долларов, Крымского моста нет и.т.д..
Путин-Xyйло    11.02.2020, 17:57
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
В см. Сентября, вы уже качать собирались, столько вытья было, можно было подумать что это насосы работают
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