Российская нефть упала до двухлетнего минимума
Цены на российскую нефть Urals упала до минимума с 15 февраля 2018 года, пишет КоммерсантЪ во вторник, 11 февраля.
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При этом за месяц нефть подешевела на 23%. Это объясняется опасениями на фоне коронавируса в Китае.
Так, накануне стоимость Urals опускалась на 2,6%, до 3,39 тыс. руб. за баррель ($52,93) — минимального значения с 15 февраля 2018 года. По итогам дня она закрепилась возле отметки 3,41 тыс. руб. ($53,25), потеряв за день 1,7%.
Снижение рублевой стоимости нефти произошло вслед за падением цен на европейском рынке нефти.
По данным агентства Reuters, в понедельник стоимость российской нефти Urals на спот-рынке опускалась до отметки $52,82 за баррель - минимального значения с 2 января 2019 года. Это на 2,5% ниже значений закрытия пятницы.
Уверенное снижение цены продолжается с 6 января, и за это время она сократилась более чем на 23%.
Напомним, цена на нефть обновила минимум за год.
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Как сказал Климкин, Украина превратилась в аграрно сырьевой придаток ЕС. От себя бы добавил, а также поставщики холопов на плантации Польши и попрошаек.
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Готовы снова уеб..ана Козака в Киев прислать. Типа мыжабратья, адинарод.
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Что, мацкавитская свинья, западло снова ползти к украинцам и договариваться о транзите?
Развонялись на весь мир, какие вы вЯликие, всталискален. А тут приходится унижаться?
Обосрались с СП2, скоты
Тупой кацапоид, с чего ты взял, что наши американские братья дадут вам закончить строительство?
Какой нах трубоукладчик?
Будет так, как решат США! Вы говно еб...а.ное, мусор
Российский трубоукладчик вышел из Находки в Сингапур для переоборудования, минимум с сентября, октября, укладка трубопровода продолжится. Но ты мечтай дальше, Россия уже 5 лет как распалась, доллар по 100 рублей, нефть по 30 долларов, Крымского моста нет и.т.д..