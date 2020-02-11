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Зеленский заявил, что зарплата в Украине должна вырасти до уровня Польши

Комментариев: 5
Повышать зарплаты планируют четыре года.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Зарплата в Украине должна вырасти до уровня Польши. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Сегодня.

“Я хочу, чтобы средняя зарплата у нас была, как в Польше. Хочу верить, что мы за четыре с половиной года осуществим эту мечту. Почему как в Польше? Потому что в Польше сейчас несколько уже миллионов украинцев. А почему они вернутся? Только если здесь будет мотивация“, – заявил Зеленский.

Президент считает, что даже 70% от польских зарплат положительно повлияют на украинцев, которые станут меньше ездить на заработки.

Напомним, эксперт рассказал, какими будут украинские зарплаты в 2020 году.

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Теги: зарплаты, рынок труда, Трудовая миграция, Зеленский
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Комментариев (5)
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Noblesse_obliger    11.02.2020, 20:44
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Лошара 42 лет,где зарплата учителям в 4000 у.е???
гость  (аноним)  11.02.2020, 19:59
Оценка:  +2
гость
Очередная болтовня ради болтовни
33  (аноним)  11.02.2020, 19:20
Оценка:  0
33
Уровень 2013 года в многих крупных городах Украины уже достигнут и не смотрите раша_ТВ про вымерающ_ украину и процветающ_ рашу.
Michael2811    11.02.2020, 19:17
Оценка:  -1
Michael2811
Это если МВФв долг даст ! А если дулю покажет ????
nelci    11.02.2020, 19:10
Оценка:  +1
nelci
А Саакашвили заявлял, что уровня 2013 года мы можем достигнуть лет через 15-20....
и кому верить?
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