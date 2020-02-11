Зеленский заявил, что зарплата в Украине должна вырасти до уровня Польши

Повышать зарплаты планируют четыре года.

Зарплата в Украине должна вырасти до уровня Польши. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Сегодня.

“Я хочу, чтобы средняя зарплата у нас была, как в Польше. Хочу верить, что мы за четыре с половиной года осуществим эту мечту. Почему как в Польше? Потому что в Польше сейчас несколько уже миллионов украинцев. А почему они вернутся? Только если здесь будет мотивация“, – заявил Зеленский.

Президент считает, что даже 70% от польских зарплат положительно повлияют на украинцев, которые станут меньше ездить на заработки.

Напомним, эксперт рассказал, какими будут украинские зарплаты в 2020 году.

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