Курс валют на 12.02.2020: НБУ продолжает укреплять гривну

НБУ установил официальные курсы валют.

Национальный банк Украины на среду, 12 февраля, укрепил курс гривны на девять копеек по отношению к доллару, а к евро — на 23 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в понедельник, 10 февраля.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,4236 гривны;

– 100 евро – 26,6205 гривен.

На межбанке курс доллара в продаже поднялся до 24.5200 грн, в покупке - до 24.4850 грн. Евро в продаже вырос до 26.7709 грн, а в покупеке - до 26.7351 грн.

В обменниках столицы доллар продают за 24,600 грн. Купить 1 доллар можно за 24,350 грн.

Напомним, Нацбанк придумал, чем закрыть “дыру“ в бюджете.

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