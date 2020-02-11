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Украина может стать лидером по производству курятины — Милованов

Комментариев: 4
В стране прогнозируют рост темпа производства мяса птицы.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
facebook.com

В Украине прогнозируется рост темпа производства мяса птицы — на 8,61%. Такой темп поможет Украине стать лидером по производству курятины. Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

“Есть чем гордиться. В 2020-м году Украина станет мировым лидером по темпам роста производства курятины. Украина традиционно в ТОПе стран-экспортеров продукции АПК: мы являемся крупнейшим экспортером масла, занимаем второе место в мире по экспорту ячменя, четвертое - по кукурузе. Входим в десятку по пшенице, сливочному маслу, семенам масличных. По мясу птицы - занимаем седьмое место“,- рассказывает министр.

Милованов также рассказал, что подробнее об экспорте агропромышленной продукции скоро будут докладывать на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

Напомним, ЕС приостановил ввоз мяса птицы с Украины.

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Теги: мясо, экспорт, Милованов
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Комментариев (4)
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Осталось 300 символов
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гость  (аноним)  11.02.2020, 20:51
Оценка:  0
гость
Где коровники, свинарники в Украинских сёлах? Ответ в 3,14зде. Легче завозить говно со всего мира и убивать этим говном здоровое население страны. Кто это творит ответ знаешь. Правильно сероводородные.
гость  (аноним)  11.02.2020, 19:31
Оценка:  +1
гость
Это химическое мясо есть нельзя, даже котам.
гость  (аноним)  11.02.2020, 19:18
Оценка:  +1
гость
Милованов, хватит пи...деть!
Это не курятина - это ГОВНО, напичканное химией, гормонами, внешне похожее на курицу, которым травят как население Украины, так и зарубежом.
Это говно производят наши Косюки, сидящие (непонятно какого хера) на госдотациях, т.е. на наших налогах
Мистериокс    11.02.2020, 19:13
Оценка:  0
Мистериокс
А сейчас она,что,лидер по производству петушатины?
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