Украина может стать лидером по производству курятины — Милованов
В Украине прогнозируется рост темпа производства мяса птицы — на 8,61%. Такой темп поможет Украине стать лидером по производству курятины. Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.
“Есть чем гордиться. В 2020-м году Украина станет мировым лидером по темпам роста производства курятины. Украина традиционно в ТОПе стран-экспортеров продукции АПК: мы являемся крупнейшим экспортером масла, занимаем второе место в мире по экспорту ячменя, четвертое - по кукурузе. Входим в десятку по пшенице, сливочному маслу, семенам масличных. По мясу птицы - занимаем седьмое место“,- рассказывает министр.
Милованов также рассказал, что подробнее об экспорте агропромышленной продукции скоро будут докладывать на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.
Напомним, ЕС приостановил ввоз мяса птицы с Украины.
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Это не курятина - это ГОВНО, напичканное химией, гормонами, внешне похожее на курицу, которым травят как население Украины, так и зарубежом.
Это говно производят наши Косюки, сидящие (непонятно какого хера) на госдотациях, т.е. на наших налогах