ЕС и Киев обновят соглашение о ЗСТ – еврокомиссар

Приоритетом в отношениях Киева и Брюсселя станет подписание в 2020 году соглашения о совместном авиапространстве, отметил Оливер Варгеи.

Евросоюз и Украина договорились усилить работу и уже в 2021 году обновить соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. Об этом сказал европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 11 февраля.

“Мы согласились развить нашу работу, что касается пересмотра соглашения о зоне свободной торговли с ЕС и приложений к ней в следующем году. И наши коллеги очень внимательно будут следить за сферами, в которых мы можем дополнить соглашение, согласно правилам. И мы вернемся к этой теме очень скоро, так, чтобы у нас была очень короткая и эффективная процедура в следующем году, чтобы обновить соглашение“, – сказал Варгеи на пресс-брифинге с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком в Киеве.

Еврокомиссар также сообщил, что приоритетом будет подписание в 2020 году соглашения между Украиной и ЕС о совместном авиапространстве.

“За первые три года существования Соглашения об ассоциации мы смогли увеличить торговлю наполовину. Мы продолжим поддерживать Украину в имплементации Соглашения об ассоциации, чтобы достичь преимуществ, которые это принесет Украине и народу этой страны“, – подчеркнул еврокомиссар.

Напомним, Британия отменит часть торговых ограничений для Украины и России.

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