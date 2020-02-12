Фонд гарантирования продал активы банков на 265 млн гривен

С молотка ушли активы 11 финансовых учреждений. Основная сумму была получена за активы ВиЭйБи Банка.

Активы ВиЭйБи Банка были проданы на 234,36 млн гривен Прес-служба VAB Банку

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы 11 банков, которые находятся в его управлении, на 264,72 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ во вторник, 11 февраля.

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В частности активы, которые были реализованы:

активы ПАО ВиЭйБи Банк на сумму 234,36 млн грн;

активы АО Дельта Банк на сумму 12,72 млн грн;

активы ПАО КБ Надра на сумму 8,95 млн грн;

активы ПАО Диамантбанк на сумму 3,42 млн грн;

активы ПАО КБ Крещатик реализовано на сумму 3,31 млн грн;

активы АО Родовид Банк реализовано на сумму 1,42 млн грн.

Кроме того, в течение прошедшей недели, состоялась продажа активов: АО ВТБ БАНК, ПАО ВБР, АО Банк Финансы и Кредит, ОАО Платинум Банк, ПАО КБ Инвестбанк.

Напомним, Нацбанк назвал факторы, влияющие на валютный рынок.

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