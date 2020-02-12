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Фонд гарантирования продал активы банков на 265 млн гривен

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С молотка ушли активы 11 финансовых учреждений. Основная сумму была получена за активы ВиЭйБи Банка.
Активы ВиЭйБи Банка были проданы на 234,36 млн гривен
Активы ВиЭйБи Банка были проданы на 234,36 млн гривен
Прес-служба VAB Банку

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы 11 банков, которые находятся в его управлении, на 264,72 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ во вторник, 11 февраля.

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В частности активы, которые были реализованы:

  • активы ПАО ВиЭйБи Банк на сумму 234,36 млн грн;
  • активы АО Дельта Банк на сумму 12,72 млн грн;
  • активы ПАО КБ Надра на сумму 8,95 млн грн;
  • активы ПАО Диамантбанк на сумму 3,42 млн грн;
  • активы ПАО КБ Крещатик реализовано на сумму 3,31 млн грн;
  • активы АО Родовид Банк  реализовано на сумму 1,42 млн грн.

Кроме того, в течение прошедшей недели, состоялась продажа активов: АО ВТБ БАНК, ПАО ВБР, АО Банк Финансы и Кредит, ОАО Платинум Банк, ПАО КБ Инвестбанк.

Напомним, Нацбанк назвал факторы, влияющие на валютный рынок.

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Теги: банки, банк, Надра, Надра Банк, Vab Банк, Дельта банк, Фонд гарантирования вкладов физлиц
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