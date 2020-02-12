Госстат подсчитал расходы украинцев на алкоголь
Одна украинская среднестатистическая семья тратит на алкогольные напитки, в среднем, 93 грн в месяц. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, собранные в II квартале 2019 года.
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Статистические данные свидетельствуют о том, что украинцы, проживающие в городах, тратят на алкогольные напитки несколько больше, чем жители сельской местности: 109,2 грн и 62,1 грн в месяц соответственно.
При этом семьи с детьми тратят на алкогольные напитки несколько меньше, чем семьи, где нет детей 82 грн и 112,7 грн в месяц соответственно.
В Госстатистике также рассказали, что в среднем ежемесячно среднестатистическая семья в Украине тратит на продукты питания и безалкогольные напитки 3,9 тыс. грн, на табачные изделия - 193 грн, на одежду и обувь - 556 грн, на транспорт - 584 грн.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине замедлилась инфляция.
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41 грн в месяц с 1 семьи в месяц. Это только акциз
В переводе на водку 0,5 л - 1,6 бут.
1,6х80=128 грн
Плюс вино ,плюс нелег. алкоголь..
Туфта полная.
Как думаете, доблестные ВСУ эту заначку куда приготовили? Конечно же для продажи в ЛДНР! А не одному шоколаднику на войне наживаться!!!