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Госстат подсчитал расходы украинцев на алкоголь

Комментариев: 12
Граждане, проживающие в городах, тратят на алкогольные напитки несколько больше, чем жители сельской местности.
Семьи с детьми тратят на алкогольные напитки несколько меньше, чем семьи, где нет детей
Семьи с детьми тратят на алкогольные напитки несколько меньше, чем семьи, где нет детей
depositphotos.com

Одна украинская среднестатистическая семья тратит на алкогольные напитки, в среднем, 93 грн в месяц. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, собранные в II квартале 2019 года.

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Статистические данные свидетельствуют о том, что украинцы, проживающие в городах, тратят на алкогольные напитки несколько больше, чем жители сельской местности: 109,2 грн и 62,1 грн в месяц соответственно.

При этом семьи с детьми тратят на алкогольные напитки несколько меньше, чем семьи, где нет детей 82 грн и 112,7 грн в месяц соответственно.

В Госстатистике также рассказали, что в среднем ежемесячно среднестатистическая семья в Украине тратит на продукты питания и безалкогольные напитки 3,9 тыс. грн, на табачные изделия - 193 грн, на одежду и обувь - 556 грн, на транспорт - 584 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине замедлилась инфляция.

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Теги: алкоголь, украинцы, расходы, алкогольные напитки, Госстат
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Комментариев (12)
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Ser7    12.02.2020, 14:52
Оценка:  0
Ser7
Поступление акцизов за ликеро-водочные 2017 - 6 млрд.грн.
41 грн в месяц с 1 семьи в месяц. Это только акциз
В переводе на водку 0,5 л - 1,6 бут.
1,6х80=128 грн
Плюс вино ,плюс нелег. алкоголь..
Туфта полная.
гость  (аноним)  12.02.2020, 14:29
Оценка:  0
гость
Статисты вы мелко дышите. Приехал в село, поработать, подремонтировать, то сё, так за неделю с кумом выпили 15 литров первака. В Киеве мне бы на месяц этого объёма хватило.
Boxelohos    12.02.2020, 14:35
Оценка:  0
Boxelohos
а я уже больше 4 лет даже пиво не пью, так что все ок
гость  (аноним)  12.02.2020, 12:56
Оценка:  -2
гость
гость (аноним) 12.02.2020, 12:51 - так и пополняются "шахты Донбасса".Немало техники и боеприпасов переправлено через линию фронта за бабло, товар, наркоту и даже просто жратву!
гость  (аноним)  12.02.2020, 12:51
Оценка:  -2
гость
Пограничники в Донецкой области наши схрон боеприпасов в одном из полуразрушенных от обстрелов зданий возле линии разграничения.
Как думаете, доблестные ВСУ эту заначку куда приготовили? Конечно же для продажи в ЛДНР! А не одному шоколаднику на войне наживаться!!!
гость  (аноним)  12.02.2020, 12:46
Оценка:  -2
гость
WTF2wtf, судя по твоим высерам ты бухаешь жесткую паленку, какой тебе нах вискарь и бейлиз, ты их никогда не пробовал ЧМО
гость  (аноним)  12.02.2020, 12:38
Оценка:  0
гость
Тю... Погляньте скильки сахару купують чоловики та бабци! всэ зрозумилы? А чаю и кофию нэ купляють, тильки дрижжи...
WTF2wtf    12.02.2020, 12:38
Оценка:  +3
WTF2wtf
Подозреваю, что в селе реже берут вискарь и бейлиз ... )))
Бокер    12.02.2020, 12:30
Оценка:  0
Бокер
И огромное количество нищих семей с кучей детей,в которых родители пьют не просыхая.
Бокер    12.02.2020, 12:28
Оценка:  +1
Бокер
Средняя температура по палате)))
МаксимУм    12.02.2020, 12:12
Оценка:  +2
МаксимУм
93 гривны в месяц??? А что можно за эти деньги купить? Звездёжььььььььь
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