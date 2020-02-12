В НБУ рассказали, почему замедлилась инфляция в Украине
На замедление инфляции повлияло укрепление гривны в конце прошлого года.
На замедление темпа инфляции в январе 2020 году повлияло укрепление гривны в прошлом году. Об этом рассказали в НБУ.
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Цены в 2020 году на некоторое товары снизились на 5-12% именно из-за укрепление национальной валюты.
В то же время, в Украине поднялись цены на образование, телевидение, медуслуги и мобильная связь.
Также выросли цены на аренду жилья, туристические услуги и интернет. На это также повлияла сильная гривна.
Напомним, названы потери бюджета-2019 из-за сильной гривны.
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