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Эксперты прогнозируют глобальный спад производства в мире

Комментариев: 3
64% экспертов убеждены, что рецессия может наступить в ближайший год.
Лишь 12% топ-менеджеров компаний думают, что наступление рецессии не произойдет
Лишь 12% топ-менеджеров компаний думают, что наступление рецессии не произойдет
depositphotos.com

В 2020 году в мировой экономике ожидается рецессия. Такой прогноз дают топ-менеджеры компаний на фоне опасений насчет объемов глобальной торговли. Об этом пишет Delo.ua.

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64% экспертов убеждены, что рецессия может наступить в ближайший год. И лишь 12% топ-менеджеров компаний думают, что наступление рецессии не произойдет.

В то же время, большинство руководителей логистических компаний считают, что их организации справятся с нестабильностью, которая может возникнуть на фоне торговых споров между США и Китаем.

Опрос компаний проводился в рамках исследования Agility Emerging Markets Logistics Index.

Напомним, министр предложил антикризисные меры для экономики.

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Теги: рецессия, спад производства, мировая экономика
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  12.02.2020, 14:41
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гость
гость (аноним) 12.02.2020, 13:45

ТАК Я ПИШУ ТАК КАК ДЕПУТАТЫ В РАДЕ НА МИКРОФОН РАЗГОВАРИВАЮТ...А в кулуарах и при волнении(драке) сразу переходят на его родимый, мать вашу разтак!
гость  (аноним)  12.02.2020, 13:45
Оценка:  0
гость
12-35 - Чёрт неграмотный, исправь ошибки, или по-русски, или по-украински перепиши своё изваяние.
гость  (аноним)  12.02.2020, 12:35
Оценка:  -1
гость
К Украине цэ видносин нэмае... Зебилы казалы зростання 4,6% никак нэ мэньшэ!
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