Эксперты прогнозируют глобальный спад производства в мире

64% экспертов убеждены, что рецессия может наступить в ближайший год.

Лишь 12% топ-менеджеров компаний думают, что наступление рецессии не произойдет depositphotos.com

В 2020 году в мировой экономике ожидается рецессия. Такой прогноз дают топ-менеджеры компаний на фоне опасений насчет объемов глобальной торговли. Об этом пишет Delo.ua.

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64% экспертов убеждены, что рецессия может наступить в ближайший год. И лишь 12% топ-менеджеров компаний думают, что наступление рецессии не произойдет.

В то же время, большинство руководителей логистических компаний считают, что их организации справятся с нестабильностью, которая может возникнуть на фоне торговых споров между США и Китаем.

Опрос компаний проводился в рамках исследования Agility Emerging Markets Logistics Index.

Напомним, министр предложил антикризисные меры для экономики.

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