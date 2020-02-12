Эксперты прогнозируют глобальный спад производства в мире
В 2020 году в мировой экономике ожидается рецессия. Такой прогноз дают топ-менеджеры компаний на фоне опасений насчет объемов глобальной торговли. Об этом пишет Delo.ua.
Читай также: Bloomberg предупредил Украину о существенной дыре в финансах
64% экспертов убеждены, что рецессия может наступить в ближайший год. И лишь 12% топ-менеджеров компаний думают, что наступление рецессии не произойдет.
В то же время, большинство руководителей логистических компаний считают, что их организации справятся с нестабильностью, которая может возникнуть на фоне торговых споров между США и Китаем.
Опрос компаний проводился в рамках исследования Agility Emerging Markets Logistics Index.
Напомним, министр предложил антикризисные меры для экономики.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил
ТАК Я ПИШУ ТАК КАК ДЕПУТАТЫ В РАДЕ НА МИКРОФОН РАЗГОВАРИВАЮТ...А в кулуарах и при волнении(драке) сразу переходят на его родимый, мать вашу разтак!