Минцифры получит помощь в размере 25 млн евро: На что потратят деньги

Средства планируют потратить на внедрение цифровых технологий в Украине.

Минцифры получит 25 млн евро от международного фонда. Средства планируют потратить на внедрение цифровых новшеств в Украине. Об этом в Telegram-канале написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“Минцифры получает 25 млн евро международной технической помощи в поддержку проектов цифровой трансформации ... Мы делаем проекты мирового уровня и международное сотрудничество позволит нам не сбавлять темпов и не снижать уровень“, - написал министр.

Средства планируют потратить на:

приложение “Дія“;

оптимизацию административных услуг и их цифровизацию;

улучшение реестров и обеспечения качественного и защищенного обмена данными между ними;

развитие широкополосного и мобильного интернета;

внедрение прогрессивных технологий электронной идентификации.

Федоров акцентировал, что на приложение “Дія“ государство не тратило средства из казны.

“Напомню, что на реализацию приложении Дія, пользователями которого за 5 дней стали более 1,3 млн украинцев, мы не потратили ни копейки из государственного бюджета. Я этим не горжусь, и надеюсь, что вскоре мы сможем самостоятельно, как государство, инвестировать в направление будущего“ — рассказывает Федоров.

Напомним, правительство запустило собственную IT-компанию.

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