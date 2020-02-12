Минцифры получит помощь в размере 25 млн евро: На что потратят деньги
Минцифры получит 25 млн евро от международного фонда. Средства планируют потратить на внедрение цифровых новшеств в Украине. Об этом в Telegram-канале написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
“Минцифры получает 25 млн евро международной технической помощи в поддержку проектов цифровой трансформации ... Мы делаем проекты мирового уровня и международное сотрудничество позволит нам не сбавлять темпов и не снижать уровень“, - написал министр.
Средства планируют потратить на:
- приложение “Дія“;
- оптимизацию административных услуг и их цифровизацию;
- улучшение реестров и обеспечения качественного и защищенного обмена данными между ними;
- развитие широкополосного и мобильного интернета;
- внедрение прогрессивных технологий электронной идентификации.
Федоров акцентировал, что на приложение “Дія“ государство не тратило средства из казны.
“Напомню, что на реализацию приложении Дія, пользователями которого за 5 дней стали более 1,3 млн украинцев, мы не потратили ни копейки из государственного бюджета. Я этим не горжусь, и надеюсь, что вскоре мы сможем самостоятельно, как государство, инвестировать в направление будущего“ — рассказывает Федоров.
Напомним, правительство запустило собственную IT-компанию.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил