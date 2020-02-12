Минфин продал ОВГЗ почти на 10 млрд грн
Министерству финансов Украины удалось привлечь в бюджет 9,2 млрд грн. Средства получили от продаж облигаций внутреннего займа. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
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Минфин 11 февраля провел аукцион, по результатам которого было предложено инвесторам гривневые государственные облигации со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 2 и 4 года, а также номинированы в долларах США бумаги сроком на 1 и 2 года:
- 3-месячные ОВГЗ - 489 млн грн;
- 1-летние ОВГЗ - 1,119 млрд грн;
- 2-летние ОВГЗ - 456 млн;
- 4-летние ОВГЗ - 2,175 млрд грн.
Таким образом в бюджет было привлечено 9,2 млрд грн.
Напомним, в январе госбюджет недополучил почти 14 млрд грн.
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