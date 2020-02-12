Минфин продал ОВГЗ почти на 10 млрд грн

Минфин 11 февраля провел аукцион.

Минфин 11 февраля провел аукцион, по результатам которого было предложено инвесторам государственные облигации facebook.com

Министерству финансов Украины удалось привлечь в бюджет 9,2 млрд грн. Средства получили от продаж облигаций внутреннего займа. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Минфин 11 февраля провел аукцион, по результатам которого было предложено инвесторам гривневые государственные облигации со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 2 и 4 года, а также номинированы в долларах США бумаги сроком на 1 и 2 года:

- 3-месячные ОВГЗ - 489 млн грн;

- 1-летние ОВГЗ - 1,119 млрд грн;

- 2-летние ОВГЗ - 456 млн;

- 4-летние ОВГЗ - 2,175 млрд грн.

Таким образом в бюджет было привлечено 9,2 млрд грн.

Продаваи как гривневые, так и долларовые облигации facebook.com/minfin.gov.ua

Напомним, в январе госбюджет недополучил почти 14 млрд грн.

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