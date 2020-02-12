Кабмин дал два прогноза влияния коронавируса на экономику Украины
В Минэкономики дают два прогноза по поводу влияния китайского коронавируса на экономику Украины. Об этом пишет РБК-Украина.
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Первый сценарий — положительный. Вирус на экономику Украины не окажет существенного влияния и не вызовет значительных колебаний на финансовом рынке.
Второй сценарий — более рискованный. Последствия для Украины могут быть как положительные, так и отрицательные. С одной стороны, количество дешевых китайских товаров уменьшится и на их место придут более дорогие. Но с другой стороны — скорее все, для Украины откроются новые возможности в сфере экспорта.
“Вообще, уменьшение предложения на мировых рынках будет приводить к определенному росту цен. С другой, очевидно, будут существовать возможности для увеличения объемов украинского экспорта продовольствия и сырья“,- говорят в Минэкономики.
Напомним, НБУ оценил влияние коронавируса на экономику.
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