Ведомство будет работать над тем, чтобы Украина не имела проблем с погашением долгов.

Кабмин создал Долговое агентство. Ведомство понадобится для того, чтобы Украина не имела проблем с погашением долгов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“Только за 2019-й год успешная реализация Минфином Среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд грн расходов по обслуживанию государственного долга. Еще лучших результатов ожидаем благодаря запуску Долгового агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом“, - пишет Гончарук.

Премьер отметил, что создание ведомства необходимо для выполнения правительственного плана по уменьшению расходов налогоплательщиков.

“Такая модель успешно работает, например, в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции“, - говорит премьер.

Напомним, ранее министр финансов Украины заявила, что к 2022 году госдолг Украины по отношению к ВВП сократится до 43%.

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