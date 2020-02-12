Автопроизводство Украины продолжает падать

Производство автотранспорта в январе сократилось на 5%, до 849 единиц. При этом имеющиеся в Украине мощности позволяют выпускать в месяц более 30 тысяч единиц.

В январе 2020 года производство автотранспорта в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5% - до 849 единиц. Об этом говорится в сообщении ассоциации Укравтопром.

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При этом в ассоциации отметили, что имеющиеся в Украине производственные мощности позволяют выпускать в месяц более 30 тысяч единиц автотранспорта.

Согласно сообщению, в январе в Украине было собрано 787 легковых автомобилей, что также на 5% меньше показателя января прошлого года.

“Как и годом ранее, всю статистику по легковым авто продолжает формировать крупноузловая сборка на заводе Еврокар“, - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что выпуск автобусов в Украине в январе уменьшился на 10% - до 54 штук.

“Больше всего автобусов, как и ранее, изготовил Черкасский автобус – 30 штук. На Часовоярском заводе (Донецкая обл.) выпустили 13 автобусов, Черниговский автозавод сделал 10 штук и один автобус был произведен на ЗАЗе“, - подчеркнули в ассоциации.

Также в Укравтопроме сообщили, что о производстве коммерческих автомобилей за прошедший месяц отчитался только Черкасский автобус, который изготовил 8 машин.

Напомним, названы самые популярные б/у автомобили в Украине.

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