Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Автопроизводство Украины продолжает падать

Комментариев: 2
Производство автотранспорта в январе сократилось на 5%, до 849 единиц. При этом имеющиеся в Украине мощности позволяют выпускать в месяц более 30 тысяч единиц.
Автопроизводство в Украине упало
Автопроизводство в Украине упало
Getty Images

В январе 2020 года производство автотранспорта в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5% - до 849 единиц. Об этом говорится в сообщении ассоциации Укравтопром.

Читай также: Новые авто до 300 тысяч гривен в Украине: Что можно купить в 2020 году

При этом в ассоциации отметили, что имеющиеся в Украине производственные мощности позволяют выпускать в месяц более 30 тысяч единиц автотранспорта.

Согласно сообщению, в январе в Украине было собрано 787 легковых автомобилей, что также на 5% меньше показателя января прошлого года.

“Как и годом ранее, всю статистику по легковым авто продолжает формировать крупноузловая сборка на заводе Еврокар“, - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что выпуск автобусов в Украине в январе уменьшился на 10% - до 54 штук.

“Больше всего автобусов, как и ранее, изготовил Черкасский автобус – 30 штук. На Часовоярском заводе (Донецкая обл.) выпустили 13 автобусов, Черниговский автозавод сделал 10 штук и один автобус был произведен на ЗАЗе“, - подчеркнули в ассоциации.

Также в Укравтопроме сообщили, что о производстве коммерческих автомобилей за прошедший месяц отчитался только Черкасский автобус, который изготовил 8 машин.

Напомним, названы самые популярные б/у автомобили в Украине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram              

Поделись:
Теги: Украина, автомобили, производство, автомобильная промышленность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  12.02.2020, 15:48
Оценка:  0
гость
Так автопроизводство украины и не расло никогда а только всегда падало стремительно вниз. Так цэ не новына.
Michael2811    12.02.2020, 15:33
Оценка:  -1
Michael2811
Какое производство ????? А когда скакать???? А СУГС хоть пару раз крикнуть ????
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь