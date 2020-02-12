Что нужно Украине для масштабного кредитования бизнеса и ипотеки - Рожкова

Украине необходимо усилить права кредиторов, а также провести ряд реформ.

Украине необходимо усилить права кредиторов, реформировать суды и увеличить количество добросовестных заемщиков. Лишь тогда страна сможет кредитовать бизнес и ипотеки. Об этом написала первая заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова в колонке для Экономической правды.

“С одной стороны, экономика и бизнес нуждаются в ресурсах, банки имеют достаточно ликвидности. Но с другой - высокие риски и сопутствующие расходы делают кредитную ставку неприемлемой. Другая сторона проблемы - недостаточная прозрачность структур собственности и финансовой отчетности заемщиков“, - считает Рожкова.

Также Рожкова акцентирует, что банки не хотят рисковать.

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По мнению НБУ, банки не хотят принимать на себя дополнительные неоправданные риски.

“Серьезной преградой на пути возобновления кредитования остается премия за риск. Для этого усилий исключительно банков и финансового регулятора недостаточно. Речь идет о судебной системе, разрешительной системе и системе работы других государственных институтов, которые должны обеспечивать равные правила игры, конкуренцию, приемлемый инвестиционный климат“, - считает Рожкова.

Именно эти реформы помогут преодолеть препятствие для возобновления кредитования.

Также Рожкова прокомментировала решение проблем рынка недвижимости.

“Прозрачность рынка недвижимости, в том числе за счет доступа участников рынка к госреестрам; усиление ответственности застройщика за нарушение условий соглашения; введение работающих генпланов городов, и соблюдение государственных строительных норм“, – рассказывает заместитель председателя НБУ.

Напомним, в НБУ рассказали, почему замедлилась инфляция в Украине.

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