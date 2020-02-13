Решение было принято после проверки FCA систем противодействия отмыванию денег ePayments.

Платежная система ePayments временно приостановила работу после проверки, которую провело Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA). Об этом пишет forklog.com.

“Решение было принято после проверки FCA систем противодействия отмыванию денег ePayments, в ходе которой были выявлены требующие устранения недочеты“, — сказано в заявлении.

Пользователи утверждают, что компания не предупредила об остановке работы.

“Не было никакого предупреждения заранее. Сообщение о заморозке можно увидеть в личном кабинете, только зайдя в веб-версию на сайт. На почту не пришло письма о блокировке средств. При попытке перевести средства, даже внутри системы, выдает большую красную кнопку. Конечно, все неожиданно и неприятно. Это был удобный сервис для перевода крипты в фиат“, — рассказал пользователь.

В то же время, в службе поддержки рассказали: “формирование новых правил по работе с AML“ потребуется несколько дней. При этом специалисты заверили, что средства пользователя “надежно защищены“.

Как теперь выводить средства

Эксперты предлагают не паниковать и просто подождать, когда система будет разблокирована, ведь о закрытии платежного сервиса речь не идет. Но если средства все-таки необходимо выводить, но можно воспользоваться другими сервисами, такими как Papaya.



Также можно использовать Capitalist – это также популярный сервис, который позволяет обходить ограничения при взаимодействии криптовалют с банковской системой.

В качестве альтернативы ePayments можно также использовать Payeer. Это анонимная платежная система. Ее часто используют для вывода денег из различных казино. Но для неверифицированных аккаунтов здесь есть лимит — максимальная сумма, которую можно снять за сутки - 2,000 долларов.

Perfectmoney — также можно использовать, пока не работает ePayments. Система позволяет открыть 4 типа кошельков: в долларах, евро, золоте и биткоинах.

Advcash также рекомендуется. Эта платежная система позволяет хранить средства в большем количестве валют, чем предыдущая — здесь доступны доллар, евро, рубль, гривна, фунт стерлингов, тенге, турецкая лира и бразильский реал.

Система ePayments Systems Ltd занимается денежными переводами. Находится компания в Великобритании.

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