Импортный газ для Украины немного подешевел

В январе закупочная цена на газ снизилась на 0,8% в долларовом эквиваленте и выросла в гривневом эквиваленте на 1,6%.

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа для Украины в январе 2020 года составила 175,2603 долларов и 4199,0244 грн за 1 тысячу кубометров. Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в среду, 12 февраля.

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Таким образом, по сравнению с декабрем 2019 года цена импортного газа снизилась на 0,8% в долларовом эквиваленте (с 176,6935 долларов за 1 тысячу кубометров) и выросла в гривневом эквиваленте на 1,6% (с 4130,6613 грн за 1 тысячу кубометров).

Напомним, украинцы в феврале заплатят за коммуналку наименьшую за зиму сумму.

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