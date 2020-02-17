Импортный газ для Украины немного подешевел
Средняя таможенная стоимость импортного природного газа для Украины в январе 2020 года составила 175,2603 долларов и 4199,0244 грн за 1 тысячу кубометров. Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в среду, 12 февраля.
Читай также: Украинцы снова будут получать одну платежку за газ
Таким образом, по сравнению с декабрем 2019 года цена импортного газа снизилась на 0,8% в долларовом эквиваленте (с 176,6935 долларов за 1 тысячу кубометров) и выросла в гривневом эквиваленте на 1,6% (с 4130,6613 грн за 1 тысячу кубометров).
Напомним, украинцы в феврале заплатят за коммуналку наименьшую за зиму сумму.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил