За год банки Украины заработали рекордные 60 млрд

банковская система второй год подряд обновляет рекорд по прибыли. За год показатель вырос в 2,7 раза.

Украинские банки заработали за год более двух миллиардов долларов Пресс-служба НБУ

В 2019 году платежеспособные банки Украины увеличили прибыль в 2,7 раза - до 59,6 млрд грн. Об этом сообщает в четверг, 13 февраля, Национальный банк.

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Так, доходы банков выросли на 19,5% до 244,4 млрд грн, а расходы - на 1,4% до 184,8 млрд грн. При этом банки вдвое сократили отчисления в резервы (с 23,8 млрд грн до 11,8 млрд грн).

Больше всего банкам дали процентные доходы - 154,3 млрд грн, комиссионные доходы - 62,1 млрд грн, результат от переоценки от сделок купли-продажи - 16,2 млрд грн.

Расходы банков составили 184,8 млрд грн, в том числе процентные расходы - 74 млрд грн, общие административные расходы 62,9 млрд грн, отчисления в резервы 11,8 млрд грн.

Напомним, Фонд гарантирования продал активы банков на 265 млн гривен.

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