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В Украине будут по-новому считать потребление газа

Комментариев: 9
Учет газа с кубометров переведут в киловатты.
В Украине планируют перевести учет газа с кубометров в киловатты
В Украине планируют перевести учет газа с кубометров в киловатты
depositphotos.com

В Украине планируют перевести учет газа с кубометров в киловатты. Об этом заявил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, пишет УНН.

“Переход на киловатты – однозначно правильная вещь. Надо это сделать, но не торопиться, чтобы успеть перевести всю нормативную базу, подготовить пользователей. Объяснить, что это такое. Инициативу эту мы полностью поддерживаем, но поддерживаем введение, по меньшей мере, осенью, а возможно даже через год, чтобы спокойно к этому подготовиться“, – рассказывает Тарасюк.

Тарасюк также рассказал, что Украина импортирует газ в киловаттах.

“В Европе давно потребляют газ, и измеряется это в киловаттах. Это решает несколько проблем: одна из главных – как раз качество газа, так ведь калорийность газа – лучший показатель его качества“, – утверждает Тарасюк.

Председатель НКРЭКУ считает, что переход на киловатты поможет упростить учет газа.

Напомним, украинцы снова будут получать одну платежку за газ.

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Теги: газ, коммунальные услуги, НКРЭКУ
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Комментариев (9)
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гость  (аноним)  13.02.2020, 17:49
Оценка:  +1
гость
Не знают, что еще придумать, чтобы с людей побольше содрать.
резус*    13.02.2020, 17:38
Оценка:  +1
резус*
Следующий раз придумают газ в бочках считать.
vlabzh    13.02.2020, 17:18
Оценка:  +1
vlabzh
В платёжках облгаза указываются и кубометры, и гигакалории, и киловаттчасы.
А исходными являются данные счётчиков потребителей в кубометрах.
Оценивать калорийность можно только сжиганием эталонного количества газа
в лаборатории с дорогим оборудованием. Идея в том, что хотят рисовать
стоимость газа.
SINOBI-LIFE    13.02.2020, 17:12
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Ещё одна форма намахать население,куда там Роттердам+!!!
гость  (аноним)  13.02.2020, 16:06
Оценка:  +5
гость
А счетчики за чей счет менять будут??? Вопрос риторический.
SAId    13.02.2020, 16:00
Оценка:  +1
SAId
как они достали...Нестор где ты!....
гость  (аноним)  13.02.2020, 15:50
Оценка:  +5
гость
Ну в кубах рядовой потребитель хоть как то мог проверить, а в киловаттах куй знает что насчитают
гость  (аноним)  13.02.2020, 15:28
Оценка:  -6
гость
Вчера тёлку шпилил на клубешнике. Пока она мне сосала,я пустил шнптуна ибо наебенился пива. Так вот,этот газ тоже надо измерять в киловатах? А сосала шлюшка заебцом,аж газы рвались наружу,а потом я обосрался
Serg2176    13.02.2020, 15:57
Оценка:  +1
Serg2176
до запоребрика это еще долго доходить будет,не паникуй раньше времени
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