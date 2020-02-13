В Украине будут по-новому считать потребление газа

Учет газа с кубометров переведут в киловатты.

В Украине планируют перевести учет газа с кубометров в киловатты depositphotos.com

В Украине планируют перевести учет газа с кубометров в киловатты. Об этом заявил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, пишет УНН.

“Переход на киловатты – однозначно правильная вещь. Надо это сделать, но не торопиться, чтобы успеть перевести всю нормативную базу, подготовить пользователей. Объяснить, что это такое. Инициативу эту мы полностью поддерживаем, но поддерживаем введение, по меньшей мере, осенью, а возможно даже через год, чтобы спокойно к этому подготовиться“, – рассказывает Тарасюк.

Тарасюк также рассказал, что Украина импортирует газ в киловаттах.

“В Европе давно потребляют газ, и измеряется это в киловаттах. Это решает несколько проблем: одна из главных – как раз качество газа, так ведь калорийность газа – лучший показатель его качества“, – утверждает Тарасюк.

Председатель НКРЭКУ считает, что переход на киловатты поможет упростить учет газа.

Напомним, украинцы снова будут получать одну платежку за газ.

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