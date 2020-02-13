Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Может ли полиция штрафовать владельцев "евроблях"

Комментариев: 3
Пока полиция лишь обнаруживает автомобили на еврономерах, которые находятся на территории Украины с нарушением закона.
МВД не может штрафовать водителей "евроблях"
МВД не может штрафовать водителей "евроблях"
facebook.com

МВД не может пока штрафовать водителей “евроблях“. Об этом общественной организации “Авто Евро Сила“ рассказал замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Читай также: СМИ раскрыли новую схему при растаможке евроблях

Белошицкий рассказал, что пока полиция лишь обнаруживает автомобили на еврономерах, которые находятся на территории Украины с нарушением закона.

“По состоянию на 20.01.2020 года внедряется и тестируется автоматизированный обмен информацией между органами доходов и соборов, пограничной службой и органами Нацполиции с целью контроля транспортных средств, временно ввезенных на таможенную территорию Украины или помещенных в таможенный режим транзита“, – сообщили в Нацполиции.

Таким образом, полиция может останавливать автомобили на еврономерах, если имеет доказательства того, что владелец нарушает украинское законодательство. А вот выписывать штрафы имеют право лишь работники таможни.

В “Авто Евро Силе“ уточнили, что полиция может останавливать авто на иностранной регистрации, если есть доказательства нарушения таможенного режима. А штрафовать имеет право таможня.

Пока полиция лишь обнаруживает автомобили на еврономерах
Пока полиция лишь обнаруживает автомобили на еврономерах
facebook.com/AESUkraine

Напомним, заработал онлайн-сервис растаможки автомобилей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram        

Поделись:
Теги: еврономера, евробляха, МВД
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  13.02.2020, 17:43
Оценка:  +4
гость
Пи дары шо владельцы шо власть
СлепойПью    14.02.2020, 09:09
Оценка:  -1
СлепойПью
А владельцы то почему? В чем виноваты люди? В том, что не хотят платить деньги, которые чинуши подербанят и купят на них себе яхты и дома? Я владею полностью честным авто, то есть укробляха изначально. Но я категорически не против, если мои дети будут покупать себе машины без космических налогов.
СлепойПью    14.02.2020, 09:13
Оценка:  0
СлепойПью
Каким же надо быть идиотом, чтоб осуждать желание людей не дать себя обмануть и обокрасть!
Государство имеет в очко каждого гражданина Украины, а некоторые дибилы становятся на сторону этого сранного механизма - надо платить налоги... Да НЕ надо их платить! НЕ надо! Эти деньги всё равно сипздят!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь