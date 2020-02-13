Может ли полиция штрафовать владельцев "евроблях"

Пока полиция лишь обнаруживает автомобили на еврономерах, которые находятся на территории Украины с нарушением закона.

МВД не может пока штрафовать водителей “евроблях“. Об этом общественной организации “Авто Евро Сила“ рассказал замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

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Белошицкий рассказал, что пока полиция лишь обнаруживает автомобили на еврономерах, которые находятся на территории Украины с нарушением закона.

“По состоянию на 20.01.2020 года внедряется и тестируется автоматизированный обмен информацией между органами доходов и соборов, пограничной службой и органами Нацполиции с целью контроля транспортных средств, временно ввезенных на таможенную территорию Украины или помещенных в таможенный режим транзита“, – сообщили в Нацполиции.

Таким образом, полиция может останавливать автомобили на еврономерах, если имеет доказательства того, что владелец нарушает украинское законодательство. А вот выписывать штрафы имеют право лишь работники таможни.

В “Авто Евро Силе“ уточнили, что полиция может останавливать авто на иностранной регистрации, если есть доказательства нарушения таможенного режима. А штрафовать имеет право таможня.

Пока полиция лишь обнаруживает автомобили на еврономерах facebook.com/AESUkraine

Напомним, заработал онлайн-сервис растаможки автомобилей.

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