Может ли полиция штрафовать владельцев "евроблях"
МВД не может пока штрафовать водителей “евроблях“. Об этом общественной организации “Авто Евро Сила“ рассказал замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
Читай также: СМИ раскрыли новую схему при растаможке евроблях
Белошицкий рассказал, что пока полиция лишь обнаруживает автомобили на еврономерах, которые находятся на территории Украины с нарушением закона.
“По состоянию на 20.01.2020 года внедряется и тестируется автоматизированный обмен информацией между органами доходов и соборов, пограничной службой и органами Нацполиции с целью контроля транспортных средств, временно ввезенных на таможенную территорию Украины или помещенных в таможенный режим транзита“, – сообщили в Нацполиции.
Таким образом, полиция может останавливать автомобили на еврономерах, если имеет доказательства того, что владелец нарушает украинское законодательство. А вот выписывать штрафы имеют право лишь работники таможни.
В “Авто Евро Силе“ уточнили, что полиция может останавливать авто на иностранной регистрации, если есть доказательства нарушения таможенного режима. А штрафовать имеет право таможня.
Напомним, заработал онлайн-сервис растаможки автомобилей.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил
Государство имеет в очко каждого гражданина Украины, а некоторые дибилы становятся на сторону этого сранного механизма - надо платить налоги... Да НЕ надо их платить! НЕ надо! Эти деньги всё равно сипздят!