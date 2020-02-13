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На Донбассе планируют создавать экономический хаб

Комментариев: 4
Эксперты считают, что экономический потенциал Донбасса до сих пор остается значительным.
На Донбассе планируют создавать экономический хаб
На Донбассе планируют создавать экономический хаб
president.gov.ua

На Донбассе планируют создавать экономический хаб. Об этом рассказал эксперт по региональному развитию Алексей Стародубов, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

“Экономический потенциал Донбасса до сих пор остается значительным. Это как природные ресурсы, так и кадровый потенциал, логистика и тому подобное – все это существует на подконтрольной части Донбасса“, – считает Алексей Стародубов.

Стародубов также акцентировал, что рабочая группа уже готовит методику, которая поможет разработать план по восстановлению экономики Донбасса.

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Во время совещания обсуждался вопрос водоснабжения региона, говорили также об угольных предприятиях и энергоснабжении. Поднимался вопрос о проблемах экологии.

Напомним, украинцы будут получать компенсацию за жилье, разрушенное в результате войны на Донбассе.

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Теги: восстановление Донбасса, Донбасс, экономика Донбасса
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Комментариев (4)
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Антибес-Шлюха!  (аноним)  14.02.2020, 08:54
Оценка:  0
Антибес-Шлюха!
Прощать или не прощать за предательство донецких мы прислушаемся к нашим переселенцам из тех краев, им виднее как было там на самом деле, почему им пришлось оттуда бежать, если бы только от "братьев ", а то от своих же!
Антибес-Шлюха!  (аноним)  14.02.2020, 08:53
Оценка:  0
Антибес-Шлюха!
Ордло орки, Кому вы нужны в Украине? Предатели, хамелеоны, циники да и остальной лилиПутинский сброд. Живите, давитесь российскими подачками, не лезьте в Украину, не требуйте пенсий, жратвы, вы "богатые", вы когда-то "кормили" всю Украину. Неужто сами себя не прокормить?
Путин-Xyйло    13.02.2020, 16:40
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Сразу после того как покаются!
гость  (аноним)  13.02.2020, 15:25
Оценка:  0
гость
Экономический хап как это по зе биловски
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