Эксперты считают, что экономический потенциал Донбасса до сих пор остается значительным.

На Донбассе планируют создавать экономический хаб. Об этом рассказал эксперт по региональному развитию Алексей Стародубов, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

“Экономический потенциал Донбасса до сих пор остается значительным. Это как природные ресурсы, так и кадровый потенциал, логистика и тому подобное – все это существует на подконтрольной части Донбасса“, – считает Алексей Стародубов.

Стародубов также акцентировал, что рабочая группа уже готовит методику, которая поможет разработать план по восстановлению экономики Донбасса.

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Во время совещания обсуждался вопрос водоснабжения региона, говорили также об угольных предприятиях и энергоснабжении. Поднимался вопрос о проблемах экологии.

Напомним, украинцы будут получать компенсацию за жилье, разрушенное в результате войны на Донбассе.

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