Украина будет добывать больше газа — Гончарук

Это поможет украинцам меньше платить за газ.

Кабмин планирует увеличить собственную добычу газа. Это поможет украинцам меньше платить за голубое топливо. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в Тelegram.

“Правительство работает над увеличением собственной добычи газа, чтобы украинцы платили меньше за отопление. Украина эффективнее будет распоряжаться недрами. Без «смотрящих» и групп влияния“, - пишет премьер.

Гончарук рассказал, что сегодня находится в Полтавской области на одной из скважин “Укргаздобычи“.

“Полтавская область - один из главных нефтегазодобывающих регионов Украины. Более 40% украинского газа и каждая пятая тонна нефти и конденсата поступает из Полтавщины. Но этого мало“, - говорит Гончарук.

Премьер рассказал, что в Украине уже упрощены процедуры для активизации добычи газа в стране.

Напомним, импортный газ для Украины немного подешевел.

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