Бюджет-2020: подсчитаны потери из-за курса гривны

Счетная палата проанализировала поступления в бюджет за январь, объяснив дефицит почти в 14 миллиардов.

Бюджет Украины в январе недополучил 2,3 млрд гривен из-за курса валют. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан на заседании комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 13 февраля.

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Отмечается, что фактический курс гривны в среднем за январь составил 24,1 грн за доллар, тогда как в расчетах показателей доходов бюджета на 2020 год учтено 27 грн.

Как известно, в январе доходы госбюджета не выполнены на 13,8 млрд грн, или 24,5%.

“Такое существенное невыполнение вызвано прежде всего низким уровнем поступления таможенных платежей. Так, доходы, взимание которых контролируют таможенные органы, не выполнено на 7,9 млрд грн, или 30,4%“, - подчеркнул глава Счетной палаты.

По данным ведомства, другим фактором стало уменьшение по сравнению с январем предыдущего года импорта товаров на 1% при условии прогнозируемого на 2020 год роста на 11,3%.

Кроме того, план налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения не выполнен на 2,5 млрд грн, или 26,7%.

“Получили повторение прошлогодней ситуации, когда в январе идет бюджетное возмещение, которое сдерживается в конце предыдущего года. Так, в январе 2020 года возмещено 18 млрд грн, что в 1,8 раза больше, чем в декабре 2019 года (9,8 млрд грн)“, - отметил Пацкан.

К тому же план по акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров не выполнен на 2,2 млрд грн, или 43,7%.

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Также Пацкан отметил, что в январе с единого казначейского счета предоставлено займов на покрытие временных кассовых разрывов Пенсионного фонда в сумме 8,9 млрд грн, из которых по состоянию на 1 февраля не возвращено 3,7 млрд грн.

Напомним, названы потери бюджета-2019 из-за сильной гривны.

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