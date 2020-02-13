Бюджет-2020: подсчитаны потери из-за курса гривны
Бюджет Украины в январе недополучил 2,3 млрд гривен из-за курса валют. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан на заседании комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 13 февраля.
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Отмечается, что фактический курс гривны в среднем за январь составил 24,1 грн за доллар, тогда как в расчетах показателей доходов бюджета на 2020 год учтено 27 грн.
Как известно, в январе доходы госбюджета не выполнены на 13,8 млрд грн, или 24,5%.
“Такое существенное невыполнение вызвано прежде всего низким уровнем поступления таможенных платежей. Так, доходы, взимание которых контролируют таможенные органы, не выполнено на 7,9 млрд грн, или 30,4%“, - подчеркнул глава Счетной палаты.
По данным ведомства, другим фактором стало уменьшение по сравнению с январем предыдущего года импорта товаров на 1% при условии прогнозируемого на 2020 год роста на 11,3%.
Кроме того, план налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения не выполнен на 2,5 млрд грн, или 26,7%.
“Получили повторение прошлогодней ситуации, когда в январе идет бюджетное возмещение, которое сдерживается в конце предыдущего года. Так, в январе 2020 года возмещено 18 млрд грн, что в 1,8 раза больше, чем в декабре 2019 года (9,8 млрд грн)“, - отметил Пацкан.
К тому же план по акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров не выполнен на 2,2 млрд грн, или 43,7%.
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Также Пацкан отметил, что в январе с единого казначейского счета предоставлено займов на покрытие временных кассовых разрывов Пенсионного фонда в сумме 8,9 млрд грн, из которых по состоянию на 1 февраля не возвращено 3,7 млрд грн.
Напомним, названы потери бюджета-2019 из-за сильной гривны.
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В 2020м объем выплат отнюдь не меньше, а доллар уже стоит вовсе не 28 грн.
Выплаты то большие и теперь их гривневый эквивалент соответственно снизился из-за курса