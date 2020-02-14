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В Украине планируют внедрить новый способ регистрации места жительства — Дубилет

Комментариев: 3
"Классическую прописку" планируют отменить в ближайшее время.
Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет
facebook.com

Кабмин может в ближайшем времени отменить привычную прописку граждан и внедрить декларативный принцип регистрации. Об этом рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, пишет Укринформ.

“Я выскажу свое персональное мнение, потому что этот проект ведет мой коллега Михаил Федоров. То, что мне рассказывала его команда, то действительно есть, если не ошибаюсь, голландская практика, когда люди декларативно говорят, что я по этому адресу живу, идет сообщение к владельцу соответствующей недвижимости, и он должен подтвердить. Это все можно сделать дистанционно в несколько кликов, и я очень надеюсь, что в ближайшее время это будет сделано“, - рассказал Дубилет.

Напомним, Дубилет рассказал о новой системе оплаты труда в министерствах.

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Теги: Дубилет, прописка, регистрация места жительства
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  14.02.2020, 11:50
Оценка:  0
гость
Вся Троещина заселена практически такими лимитчиками, а попросту селюками, движущей силой майдана ! Тупорылые не понимали, что майдан это не революция, а борьба панов за корыто !
Путин-Xyйло    14.02.2020, 11:09
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
В совке прописка позволяла контролировать перемещение населения, те частично препятствовать. Чтоб все разом не ломанулись в поисках "лучшей жизни". Потому и участковые ходили проверяли и на работу не брали из дальних сел и пр.
Путин-Xyйло    14.02.2020, 11:10
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Сейчас прописка только чтоб штрафы по почте присылать. И то спрашивают еще фактический адрес проживания!
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