В Украине планируют внедрить новый способ регистрации места жительства — Дубилет

"Классическую прописку" планируют отменить в ближайшее время.

Кабмин может в ближайшем времени отменить привычную прописку граждан и внедрить декларативный принцип регистрации. Об этом рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, пишет Укринформ.

“Я выскажу свое персональное мнение, потому что этот проект ведет мой коллега Михаил Федоров. То, что мне рассказывала его команда, то действительно есть, если не ошибаюсь, голландская практика, когда люди декларативно говорят, что я по этому адресу живу, идет сообщение к владельцу соответствующей недвижимости, и он должен подтвердить. Это все можно сделать дистанционно в несколько кликов, и я очень надеюсь, что в ближайшее время это будет сделано“, - рассказал Дубилет.

Напомним, Дубилет рассказал о новой системе оплаты труда в министерствах.

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