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Украинским нотариусам разрешат регистрировать и расторгать браки — Малюська

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Также в Украине планируют запуск электронной системы нотариата.
Денис Малюська
Денис Малюська
facebook.com/minjust.official

В Украине до конца 2020 году планируется запуск электронной системы нотариата. Также Минюст планирует дать право нотариусам регистрировать и расторгать браки. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Мы хотим, чтобы государственные и частные нотариусы могли регистрировать браки и разводы. Но только те, где взаимное согласие, где нет несовершеннолетних детей и любых споров. Почему бы и нет? Это абсолютно нормальный сервис“, – заявил глава ведомства Денис Малюська.

Также министр рассказал, что Кабмин планирует усовершенствовать систему нотариата.

Постепенно мы переходим к системе электронного нотариата. Кроме того, в ближайшем будущем нотариусы смогут заверять электронные документы“, – рассказал министр.

Малюська акцентировал, что соответствующий законопроект уже подготовлен и если нардепы примут его в ближайшее время, то система электронного нотариата заработает в Украине до конца 2020 года.

Напомним, киевлянин одним платежом погасил 15-летний долг по алиментам.

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Теги: регистрация брака, Минюст, Малюська
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  14.02.2020, 12:10
Оценка:  0
гость
Нотариусы за бабло всех пидaров и лeсбиянок зарегистрируют супругами. Еще шаг к ойропе!
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