В НБУ рассказали, почему прогнозируют снижение депозитных ставок

Ставки будут снижаться на фоне заключения нового договора с МВФ.

НБУ ожидает, что ставки по депозитам будут снижаться в 2020 году Пресс-служба НБУ

НБУ ожидает, что ставки по депозитам будут снижаться в 2020 году — до 1% по инвалюте и до 10% по гривне. Такое снижение прогнозируют на фоне утверждения условий для получения нового транша от МВФ. Об этом рассказал замглавы НБУ Олег Чурий, пишет Интерфакс-Украина.

“В прошлом году был шок из-за того, что гривна выросла, и это был шок для всех. В этом году, если у нас все будет нормально с МВФ, будет еще один шок - будут демонстрации под Национальным банком, поскольку люди будут получать по своим сбережениям: по депозитам в валюте – до 1%, а по гривне – ниже 10%“, – рассказал Чурий.

В то же время, замглвы НБУ отметил, что снижение ставок окажет положительное влияние на экономику страны в целом.

Напомним, за год банки Украины заработали рекордные 60 млрд.

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