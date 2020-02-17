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В НБУ рассказали, почему прогнозируют снижение депозитных ставок

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Ставки будут снижаться на фоне заключения нового договора с МВФ.
НБУ ожидает, что ставки по депозитам будут снижаться в 2020 году
НБУ ожидает, что ставки по депозитам будут снижаться в 2020 году
Пресс-служба НБУ

НБУ ожидает, что ставки по депозитам будут снижаться в 2020 году — до 1% по инвалюте и до 10% по гривне. Такое снижение прогнозируют на фоне утверждения условий для получения нового транша от МВФ. Об этом рассказал замглавы НБУ Олег Чурий, пишет Интерфакс-Украина.

“В прошлом году был шок из-за того, что гривна выросла, и это был шок для всех. В этом году, если у нас все будет нормально с МВФ, будет еще один шок - будут демонстрации под Национальным банком, поскольку люди будут получать по своим сбережениям: по депозитам в валюте – до 1%, а по гривне – ниже 10%“, – рассказал Чурий.

В то же время, замглвы НБУ отметил, что снижение ставок окажет положительное влияние на экономику страны в целом.

Напомним, за год банки Украины заработали рекордные 60 млрд.

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Теги: ставки по депозитам, депозит, НБУ, МВФ
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