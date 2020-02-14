Назван главный торговый партнер Украины

Китай стал торговым партнером Украины №1 как отдельная страна. При этом между странами нет политического диалога, бизнес развивается сам.

По итогам прошлого года впервые в истории крупнейшим торговым партнером Украины стал Китай. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет Укринформ.

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Он отметил, что 43% внешней торговли Украины приходится на страны Евросоюза. Но отношения с Китаем развиваются очень быстро без какой-либо поддержки государства.

“У нас 43% внешней торговли с ЕС. Это феноменальный результат за последние годы. Но диалектически у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с КНР, ни каравая с хлебом... Но при этом бизнес цветет ярким цветом. И за последний год впервые в истории Китай стал торговым партнером Украины №1 как отдельная страна“, - сказал он.

По мнению Кулебы, Украина - место, где “должны “жениться” китайский и европейский капитал”. Имея зону свободной торговли с ЕС и европейские стандарты, Украина получает конкурентное преимущество для ведения бизнес-операций с последующим экспортом или привлечением европейского капитала сюда, где он может в более либеральной среде, чем в самом ЕС, строить бизнес с Китаем, отметил вице-премьер.

Отметим, в целом за 2019 год Украина нарастила экспорт на 6,4% - до 46,1 млрд долларов, а импорт вырос на 7,1% и превысил 60 млрд долларов.

Больше всего в 2019 году увеличился экспорт в страны Азии (на 1,5 млрд долларов или на 11% по сравнению с 2018 годом), а их доля в общем экспорте товаров из Украины увеличилась до 33% (в 2018 году она составляла 31,6%).

Напомним, Украина наторговала агропродукцией на $22 млрд.

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