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Доллар достиг двухлетнего максимума по отношению к евро

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Утром 14 февраля евро торговался в районе 1,0835 доллара.
Доллар достигает двухлетнего максимума по отношению к евро
Доллар достигает двухлетнего максимума по отношению к евро
Пресс-служба НБУ

Сегодня, 14 февраля, доллар достигает двухлетнего максимума по отношению к евро. Такая ситуация происходит на волне опасений относительно распространения коронавируса нового типа в Китае. Об этом пишет “Интерфакс-Украина“.

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Утром 14 февраля евро торгуется в районе 1,0835 доллара. Это едва ли не самый низкий уровень, начиная с мая 2017 года.

Эксперты считаю, что на экономику США эпидемия китайского коронавируса не окажет такого влияния, как на европейские страны. Поэтому американские активы сильно не пострадают.

“Европа и, в особенности, Германия имеют очень прочные торговые связи с азиатскими рынками, в частности с Китаем“, – рассказывает старший валютный аналитик TD Securities Мазен Исса.

Напомним, наличный доллар ускорил снижение перед выходными.

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Теги: курс валют, курс доллара, курс евро
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