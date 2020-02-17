Доллар достиг двухлетнего максимума по отношению к евро

Утром 14 февраля евро торговался в районе 1,0835 доллара.

Доллар достигает двухлетнего максимума по отношению к евро Пресс-служба НБУ

Сегодня, 14 февраля, доллар достигает двухлетнего максимума по отношению к евро. Такая ситуация происходит на волне опасений относительно распространения коронавируса нового типа в Китае. Об этом пишет “Интерфакс-Украина“.

Читай также: Курс валют на 14.02.2020: Доллар начал дешеветь

Утром 14 февраля евро торгуется в районе 1,0835 доллара. Это едва ли не самый низкий уровень, начиная с мая 2017 года.

Эксперты считаю, что на экономику США эпидемия китайского коронавируса не окажет такого влияния, как на европейские страны. Поэтому американские активы сильно не пострадают.

“Европа и, в особенности, Германия имеют очень прочные торговые связи с азиатскими рынками, в частности с Китаем“, – рассказывает старший валютный аналитик TD Securities Мазен Исса.

Напомним, наличный доллар ускорил снижение перед выходными.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram