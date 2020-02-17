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Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ

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Документ подписали глава российского Газпрома Алексей Миллер и посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.
Беларусь будет получать газ по цене $127 за тыс. куб. м
Беларусь будет получать газ по цене $127 за тыс. куб. м
teleskop-by.org

Российский газовый монополист Газпром и правительство Беларуси подписали протокол, который определяет порядок формирования цен при поставке природного газа Минску в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба газового холдинга в пятницу, 14 февраля.

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Отмечается, что документ подписали глава Газпрома Алексей Миллер и посол Беларуси в РФ Владимир Семашко, говорится в сообщении российского холдинга.

На рабочей встрече Миллера и Семашко в Санкт-Петербурге также присутствовал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в газовой сфере.

На прошлой неделе Россия и Беларусь договорились о цене на газ до 2021 года. Как было объявлено по итогам встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, Россия продолжит поставлять газ на условиях 2019 года, то есть по цене $127 за тыс. куб. м.

Напомним, российская нефть упала до двухлетнего минимума.

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Теги: Россия, газ, Беларусь, Газпром, Минск, цена на газ
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