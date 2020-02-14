Гончарук: Впервые тарифы не растут, а уменьшаются

Украинцам снизили стоимость коммуналки на 30%, сообщил премьер. И это, по его словам, первый отопительный сезон за много лет, когда тарифы не растут, а уменьшаются.

Кабмин этой зимой совместно с представителями местной власти снизил сумму в платежках за тепло до 30% для пользователей индивидуального отопления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

“Это - первый отопительный сезон за много лет, когда тарифы не растут, а уменьшаются“, - написал он. Но вы получили две платежки - за газ и за транспортировку. Но это не значит, что придется платить больше. Так, если вы сложите цифры обоих платежек, то увидите, что в январе этого года сумма меньше, чем в январе 2019“, - рассказал премьер.

Ранее, по его словам, цена за транспортировку была включена в платежку и входила в общий тариф. Теперь их разделили компани, которые поставляют и транспортируют газ.

“Это решение искореняет олигархическую монополию. Сейчас появился цивилизованный рынок энергоносителей - поставщики услуг больше не будут навязывать! Каждый потребитель сможет сам выбирать себе лучшие условия. Тарифы не должны регулироваться вручную. Долгие годы это происходило именно так - и платежка только росло. Мы впервые уменьшили ее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.“, - сообщил Гончарук.

Напомним, в Украине заметили рекордное падение цен на газ.

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