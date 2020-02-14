Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гончарук: Впервые тарифы не растут, а уменьшаются

Комментариев: 2
Украинцам снизили стоимость коммуналки на 30%, сообщил премьер. И это, по его словам, первый отопительный сезон за много лет, когда тарифы не растут, а уменьшаются.
Разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость газа, сообщил Гончарук
Разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость газа, сообщил Гончарук
пресс-служба Кабмина

Кабмин этой зимой совместно с представителями местной власти снизил сумму в платежках за тепло до 30% для пользователей индивидуального отопления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

“Это - первый отопительный сезон за много лет, когда тарифы не растут, а уменьшаются“, - написал он. Но вы получили две платежки - за газ и за транспортировку. Но это не значит, что придется платить больше. Так, если вы сложите цифры обоих платежек, то увидите, что в январе этого года сумма меньше, чем в январе 2019“, - рассказал премьер.

Ранее, по его словам, цена за транспортировку была включена в платежку и входила в общий тариф. Теперь их разделили компани, которые поставляют и транспортируют газ.

“Это решение искореняет олигархическую монополию. Сейчас появился цивилизованный рынок энергоносителей - поставщики услуг больше не будут навязывать! Каждый потребитель сможет сам выбирать себе лучшие условия. Тарифы не должны регулироваться вручную. Долгие годы это происходило именно так - и платежка только росло. Мы впервые уменьшили ее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.“, - сообщил Гончарук.

Напомним, в Украине заметили рекордное падение цен на газ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: Тарифы ЖКХ, коммунальное хозяйство, тарифы, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, жкх тарифы отопление, коммуналка, коммунальные услуги, коммунальные платежи, тарифы на воду, тарифы на газ, Алексей Гончарук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  14.02.2020, 19:06
Оценка:  0
гость
А что это редактура БМ, начали удалять аккаунты? Не могу войти в свой.
гость  (аноним)  14.02.2020, 19:04
Оценка:  0
гость
он ипанутый, ваш Гончасрук? пришла квит-я, отопление в декабре было 850, за январь - 1450!!!
где понижение, они на какой планете???
и сказать, что январь был, ну уж оч. холодным, фиг, средняя темп. была где-то +3, так за что ж так "понизили" на +600грн?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь