Украинцам обещают рекордно низкие цены на газ
Правительству удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа, поэтому можно снижать цены на газ для потребителей, заявил Алексей Оржель.
Летом 2020 года в Украине будут рекордно низкие цены на газ в Украине. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире программы Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 14 февраля.
“Надо контролировать монополиста, поэтому должен быть четкий контроль - регулируемый тариф. Рынку мы обеспечим развитие. И цена на газ: я даже заверю в том, что и февраль, и март, и лето - это будут рекордно меньшие цены. Ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа “, - сказал Оржель .
Напомним, в Украине заметили рекордное падение цен на газ.
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