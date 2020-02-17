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Украинцам обещают рекордно низкие цены на газ

Комментариев: 4
Правительству удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа, поэтому можно снижать цены на газ для потребителей, заявил Алексей Оржель.
Яя даже заверю в том, что и февраль, и март, и лето - это будут рекордно меньшие цены", - заявил Оржель
Яя даже заверю в том, что и февраль, и март, и лето - это будут рекордно меньшие цены", - заявил Оржель
facebook.com/minecoenergy

Летом 2020 года в Украине будут рекордно низкие цены на газ в Украине. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире программы Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 14 февраля.

“Надо контролировать монополиста, поэтому должен быть четкий контроль - регулируемый тариф. Рынку мы обеспечим развитие. И цена на газ: я даже заверю в том, что и февраль, и март, и лето - это будут рекордно меньшие цены. Ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа “, - сказал Оржель .

Напомним, в Украине заметили рекордное падение цен на газ.

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Теги: газ, министр, коммунальные услуги, цена на газ, Алексей Оржель
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Комментариев (4)
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резус*    17.02.2020, 12:59
Оценка:  0
резус*
В последнее время очень активизировались "обещалки" от правительства,толком ничем не обоснованные при распадающейся экономике.
Путин-Xyйло    17.02.2020, 11:55
Оценка:  -2
Путин-Xyйло
Почему летом, а не весной? Еще малёха покачают денег из карманов населения! К выборам на пару месяцев снизят, а после опять повысят, больше чем до того.
гость  (аноним)  17.02.2020, 11:53
Оценка:  0
гость
Ну даже если газ ворованый то все одно дешевле чем белорусы у россиян покупают не будет.
Кстати:Спасатели получили новые снегоболотоходы украинского производства
УКРАЛИ российский "ШЕРП" который еще в 2000х в Череповце создали и испытывали на Рыбинском водохранилище-сам видел!
Путин-Xyйло    17.02.2020, 11:56
Оценка:  -2
Путин-Xyйло
И_Н_НА_!
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