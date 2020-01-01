Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мошенники в Николаеве взорвали банкомат и похитили крупную сумму

Комментариев: 0
Происшествие случилось в местном отделении ПриватБанка.
Мошенники ограбили банкомат в Николаеве
Мошенники ограбили банкомат в Николаеве
www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Злоумышленники в Николаеве взорвали банкомат и украли около 10 тыс долларов. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Читай также: Как уберечься от телефонных мошенников: Советы эксперта

Происшествие случилось ночью 16 февраля. Мошенники проникли в отделение Приватбанка на улице Космонавтов в Ингульском районе города, взорвали банкомат и украли 250 тыс грн.

Злоумышленники украли около 10 тыс долларов
Злоумышленники украли около 10 тыс долларов
www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

“Злоумышленники взорвали банкомат и похитили из него более 250 тысяч грн ($10,2 тысяч)“, — сказано в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по статье о “краже, совершенной в крупном размере“.

Мошенники могут лишиться воли на срок до 8 лет.

Напомним, в Киеве дважды за неделю взрывали банкоматы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: мошенники, ПриватБанк, кража
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь