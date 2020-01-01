Мошенники в Николаеве взорвали банкомат и похитили крупную сумму
Злоумышленники в Николаеве взорвали банкомат и украли около 10 тыс долларов. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
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Происшествие случилось ночью 16 февраля. Мошенники проникли в отделение Приватбанка на улице Космонавтов в Ингульском районе города, взорвали банкомат и украли 250 тыс грн.
“Злоумышленники взорвали банкомат и похитили из него более 250 тысяч грн ($10,2 тысяч)“, — сказано в сообщении.
Полиция открыла уголовное производство по статье о “краже, совершенной в крупном размере“.
Мошенники могут лишиться воли на срок до 8 лет.
Напомним, в Киеве дважды за неделю взрывали банкоматы.
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