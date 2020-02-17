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Гончарук пообещал, что ипотеки в Украине станут более доступными

Комментариев: 4
Ипотеки должны стать дешевле.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Ипотека для украинцев станет более доступной. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера“.

“С 1 февраля уже заработала программа предоставления кредита по программе 5-7-9, которая инициирована президентом Владимиром Зеленским. Это дает предпринимателю-украинцу возможность начать заниматься собственным делом. Мы работаем над тем, чтобы ипотека стала дешевле. Чтобы молодая семья могла прийти в банк и на нормальных условиях получила займ под адекватные проценты“, — сказал премьер.

В то же время, в НБУ считают, что в 2020 году ставки по ипотеке могут снизится до 15%.

Напомним, Кабмин создает многомиллионный фонд, который будет кредитовать фермеров.

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Теги: Гончарук, ипотека, кредиты, ставки по кредитам
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  17.02.2020, 14:18
Оценка:  -1
гость
Рабинович то как раз молодец.А отродье бандеровское, которое во время войны прислуживало Гитлеру и стреляло в спину нашим солдатам, а теперь танцует под дудку жидов, выполняя все их указания -гнать нах-й поганой метлой из Украины ! И вообще надо их лишить права голоса, иначе будет только хуже !
гость  (аноним)  17.02.2020, 14:14
Оценка:  +1
гость
Эта власть кроме вешать лапшу на уши людям нихрена не может.Гнать нах.. вместе с Президентом, который и заварил всю эту кашу .Обьезьяна хреновая !
гость  (аноним)  17.02.2020, 14:01
Оценка:  +1
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы!!!
Уе.б.ан Рабинович, из ОПГ "За життя", предложил направить делегацию на мацковию, чтобы с кацапскими выблядками отметить так называемый "День победы". Вот паскуда жидовская, вот мразь!!!
RAPITOSIK    17.02.2020, 11:52
Оценка:  +1
RAPITOSIK
да вы много чего обещаете
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