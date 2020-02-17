Гончарук пообещал, что ипотеки в Украине станут более доступными

Ипотеки должны стать дешевле.

Ипотека для украинцев станет более доступной. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера“.

“С 1 февраля уже заработала программа предоставления кредита по программе 5-7-9, которая инициирована президентом Владимиром Зеленским. Это дает предпринимателю-украинцу возможность начать заниматься собственным делом. Мы работаем над тем, чтобы ипотека стала дешевле. Чтобы молодая семья могла прийти в банк и на нормальных условиях получила займ под адекватные проценты“, — сказал премьер.

В то же время, в НБУ считают, что в 2020 году ставки по ипотеке могут снизится до 15%.

Напомним, Кабмин создает многомиллионный фонд, который будет кредитовать фермеров.

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