Стало известно, когда в Украине может появиться страховая медицина

До 2023 года в стране планируют ввести страховую медицину, но есть ряд условий.

С 2023 года в Украине может появиться страховая медицина depositphotos.com

С 2023 года в Украине может появиться страховая медицина. Об рассказал глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий в интервью для Радио Свобода.

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Страховка будет покрывать расходы а те медуслуги, которые не входят в государственную программу.

“Мы не говорим, что мы отменим финансовые гарантии. Это universal coverage (универсальное покрытие расходов пациента, гарантированный минимум бесплатных медицинских услуг). И он должен быть. Все страны за него борются. Страховка будет покрывать то, что не вошло в гарантии. Во-первых, мы должны не ошибиться. Мы должны выбрать ту модель, которую мы финансово и качественно можем позволить в Украине“, — сказал Радуцкий.

Нардеп также акцентирует, что для запуска страховой медицины необходимо вывести зарплаты граждан из тени.

“Мы сделаем все, чтобы процент черной зарплаты был с каждым днем ​​все меньше и меньше. И мы рассматриваем возможность написания закона и выбора модели в этом году. Но мы считаем, что экономически по официальности зарплаты мы выйдем на возможность, чтобы этот закон заработал где-то через год-два — где-то 2023 год. Это не обещание. Это планы“, — отметил председатель парламентского комитета.

Напомним, Кабмин пообещал улучшить медпомощь для жителей сел.

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