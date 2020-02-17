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Кабмин рассчитывает на $50 млрд инвестиций за пять лет

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В совокупности драйверы инвестиций и роста должны обеспечить достижение цели в 40% роста экономики, отметил Тимофей Милованов.
Объемы прямых иностранные инвестиции в Украину в прошлом году составили $2,5 млрд
Объемы прямых иностранные инвестиции в Украину в прошлом году составили $2,5 млрд
depositphotos.com

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства представило стратегию экономического роста Украины. Она предусматривает увеличение внутреннего валового продукта на 40% за пять лет, создание 1 млн рабочих мест и привлечение $50 млрд прямых иностранных инвестиций. Об этом говорится на сайте ведомства в понедельник, 17 февраля.

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Указано, что для привлечения инвестиций Украина должна сосредоточиться на создании эффективных рынков, в том числе земли, капитала, труда, высшего образования, медицинских учреждений, грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок, энергетики.

Кроме того, государство планирует вложиться в развитие инфраструктуры: строительство дорог, расширение ж/д доступа к портам, электрификацию железных дорог, развитие речного транспорта (в том числе модернизацию Днепровского каскада).

Еще одно важное направление – стимулирование банковского кредитования и страхования, а также внедрение эффективных инструментов управления государственными финансами, таких как новая таможня, налоговая, финансовый мониторинг, финансовый контроль.

Для привлечения инвесторов государство планирует использовать механизм государственно-частного партнерства, концессий. Также должна стартовать большая приватизация. Первые пять крупных предприятий правительство планирует продать уже в 2020 году. Их покупатели смогут получить “налоговые каникулы“: освобождение от налога на прибыль на пять лет при инвестициях от 10 млн долларов. В то же время инвестор должен выполнить инвестиционные условия: сохранить профиль предприятий, включенных в цепи высокотехнологичной добавленной стоимости.

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Для крупных инвестиционных проектов (более 100 млн долларов) правительство планирует ввести специальную программу по координации, сопровождению и поддержке инвесторов (“инвестиционная няня“).

Правительство планирует развивать индустриальные парки. Сейчас их 43, в том числе семь созданы за последний год. В Минэкономики считают, что только на основании этих парков возможно привлечь до 5 млрд долларов инвестиций и создать 50-100 тысяч рабочих мест.

“В совокупности драйверы инвестиций и роста должны обеспечить достижение цели в 40% роста экономики. Для того, чтобы эта амбициозная программа роста экономики через инвестиции заработала, нам нужно держать темп. Президент, правительство, парламент и местные органы самоуправления должны продолжить работать единой командой“, – заявил глава Минэкономики Тимофей Милованов.

Напомним, недавно были названы самые успешные секторы экономики Украины.

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Теги: инвестиции, Минэкономики, фото, Кабмин Украины, правительство, инвестиции в украину, правительство Украины, иностранные инвестиции, Тимофей Милованов
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