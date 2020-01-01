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У украинцев падают потребнастроения – исследование

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В первом месяце 2020 года потребительские настроения украинцев вернулись к уровню июля-2019.
При этом индекс ожиданий личного дохода возрос
При этом индекс ожиданий личного дохода возрос
depositphotos.com

Потребительские настроения украинцев в январе 2020 года ухудшились на 3,1 пункта – до 89 пунктов по 200-бальной шкале. Об этом свидетельствуют данные исследовательского агентства Info Sapiens.

“В январе 2020 года сильнее всего (примерно на 6 п.) снизились индексы текущего личного дохода (до 79), развития экономики в ближайший год (до 92,9) и целесообразности делать крупные покупки (до 81,7). Наиболее пессимистичные настроения присущи лицам старшего возраста (60 лет и более)“, - отметили аналитики.

В то же время они указали, что индекс ожиданий личного дохода возрос на 4,1 п. – до 93,0.

“Рост индекса ожиданий личного дохода вместе с сокращением других индексов является нетипичным и наблюдается редко. В следующем месяце может произойти коррекция: сокращение индекса ожиданий личного дохода и рост других индексов“, - прогнозируют аналитики Info Sapiens.

Напомним, в НБУ рассказали, почему замедлилась инфляция в Украине.

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Теги: Украина, украинцы, потребление, потребитель, доходы, потребительская корзина, потребители
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