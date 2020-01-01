У украинцев падают потребнастроения – исследование

В первом месяце 2020 года потребительские настроения украинцев вернулись к уровню июля-2019.

Потребительские настроения украинцев в январе 2020 года ухудшились на 3,1 пункта – до 89 пунктов по 200-бальной шкале. Об этом свидетельствуют данные исследовательского агентства Info Sapiens.

“В январе 2020 года сильнее всего (примерно на 6 п.) снизились индексы текущего личного дохода (до 79), развития экономики в ближайший год (до 92,9) и целесообразности делать крупные покупки (до 81,7). Наиболее пессимистичные настроения присущи лицам старшего возраста (60 лет и более)“, - отметили аналитики.

В то же время они указали, что индекс ожиданий личного дохода возрос на 4,1 п. – до 93,0.

“Рост индекса ожиданий личного дохода вместе с сокращением других индексов является нетипичным и наблюдается редко. В следующем месяце может произойти коррекция: сокращение индекса ожиданий личного дохода и рост других индексов“, - прогнозируют аналитики Info Sapiens.

Напомним, в НБУ рассказали, почему замедлилась инфляция в Украине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram