Каждый пятый украинец получает больше 15 тысяч в месяц – Госстат

Зарплаты в более 15 тысяч гривен в декабре получили 21,3% работников. Свыше 20 тысяч - 11,8% украинцев.

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о заработных платах украинцев в декабре 2019 года. Об этом сообщает Госстат.

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Так, зарплаты более 15 тыс. грн были начислены в декабре 21,3% работникам, в том числе, от 15000,01 до 20000,00 грн - 9,5%, свыше 20000,00 грн - 11,8%.

Кроме того, от 12000,01 до 15000,00 грн получали 10,8%рабочих, от 10000,01 до 12000,00 грн - 9,5%, от 8000,01 до 10000,00 грн - 10,6%, от 6000,01 до 7000,00 грн - 7,7%, от 5000,01 до 6000,00 грн - 8,8%, от 4500.01 до 5000,00 грн - 8,2%, от 4173,01 до 4500,00 грн - 10,4%, к 4173,00 грн - 5,4% штатных работников.

Напомним, стало известно, сколько зарабатывает молодежь в Украине.

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