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Каждый пятый украинец получает больше 15 тысяч в месяц – Госстат

Комментариев: 4
Зарплаты в более 15 тысяч гривен в декабре получили 21,3% работников. Свыше 20 тысяч - 11,8% украинцев.
Относительно высокую зарплату получают около 20% украинцев
Относительно высокую зарплату получают около 20% украинцев
depositphotos.com

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о заработных платах украинцев в декабре 2019 года. Об этом сообщает Госстат.

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Так, зарплаты более 15 тыс. грн были начислены в декабре 21,3% работникам, в том числе, от 15000,01 до 20000,00 грн - 9,5%, свыше 20000,00 грн - 11,8%.

Кроме того, от 12000,01 до 15000,00 грн получали 10,8%рабочих, от 10000,01 до 12000,00 грн - 9,5%, от 8000,01 до 10000,00 грн - 10,6%, от 6000,01 до 7000,00 грн - 7,7%, от 5000,01 до 6000,00 грн - 8,8%, от 4500.01 до 5000,00 грн - 8,2%, от 4173,01 до 4500,00 грн - 10,4%, к 4173,00 грн - 5,4% штатных работников.

Напомним, стало известно, сколько зарабатывает молодежь в Украине.

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Теги: зарплаты, украинцы, зарплата, Госстат
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Комментариев (4)
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33  (аноним)  18.02.2020, 12:07
Оценка:  0
33
В крупных городах типа Харькова, Днепра, Одессы у молодых людей нет зарплат ниже 10 000 грн, ну разве что библиотекарь или дворник в школе на 5000грн; по Киеву средняя зарплата 15-20 000 грн.
гость  (аноним)  18.02.2020, 11:31
Оценка:  0
гость
Ничего странного, 0,5% неукраинцы у кого больше 15тыс,из оставшихся вычесть гастербайтеров и госуправленцев высокого звена, и получим искомое
avtotrend    18.02.2020, 11:14
Оценка:  +2
avtotrend
Странно, все знакомые почему-то с первого по четвёртый... где-же пятые...
гость  (аноним)  18.02.2020, 11:01
Оценка:  +1
гость
это манипуляция. надо сравнить с ноябрем 2019 года. и вы увидите разительную разницу.
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