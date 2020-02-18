IT в Украине: чем недовольны программисты

Чаще всего украинские программисты жалуются на непрозрачный процесс пересмотра зарплат, неоплачиваемые овертаймы и небольшое количество дней отпуска.

IT-специалистов в Украине не устраивают овертаймы, неконкурентные зарплаты и небольшое количество дней отпуска. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провело издание DOU.

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В рамках составления рейтинга работодателей издание собрало жалобы разработчиков на условия работы в украинских IT-компаниях - собрали около 5000 комментариев, которые рассортировали по 6 основных категориях.

Респонденты оставили 1301 комментарий, в которых чаще всего жаловались на непрозрачный и нерегулярный процесс пересмотра зарплат, неоплачиваемые овертаймы, небольшое количество дней отпуска и больничных, а также - отсутствие компенсации спортзала и медицинского страхования.

Разработчики часто жалуются на небольшое количество дней отпуска и больничных, работу в госпраздники, а также - на отсутствие возможности работать удаленно.

Оценивались офис компании, рабочее место сотрудников и график работы. Респонденты оставили 1346 комментариев - среди самых распространенных проблем называли плохую вентиляцию, тесные опенспейсы, недостаточное количество туалетов и плохое оснащение кухонь. Также среди “минусов“ - устаревшая рабочая техника, неудобное расположение офиса, жесткий график работы и отсутствие возможности работать удаленно.

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Опрошенные жаловались на отсутствие возможностей для роста и отсутствие обратной связи.

Разработчики жалуются, что компания часто не компенсирует им средства, потраченные на посторонние образовательные курсы. Также жалуются, что ходить на подобные курсы выходит только в свободное от работы время.

IT-специалисты недовольны непрофессиональным менеджментом, устаревшими технологиями и токсической корпоративной культурой.

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