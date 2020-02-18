Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина продаст три порта в Черном море из-за убытков

Комментариев: 6
На продажу будут выставлены три торговых морских порта Белгород-Днестровский, Скадовск и Усть-Дунайск.
Фонд госимущества продаст три порта в Черном море из-за убытков
Фонд госимущества продаст три порта в Черном море из-за убытков
facebook.com
Три государственных морских порта Украины, которые имеют выход к Черному морю, внесены в список объектов, подлежащих приватизации из-за их убыточности, говорится в сообщении Фонда госимущества Украины на своей странице в Facebook.

Читай также: На рынок Украины заходит крупнейший портовый оператор мира

Отмечается, что речь идет о портах Белгород-Днестровский, Скадовск и Усть-Дунайск.

“Среди почти 1000 объектов, подлежащих приватизации, есть немало интересных и достойных вашего внимания. Например, три торговых морских порта Белгород-Днестровский, Скадовск и Усть-Дунайск“, - сказано в сообщении.
В фонде подчеркнули, что эти три порта являются убыточными для государства и они не имеют средств для выплаты полной зарплаты сотрудникам.
 
В ФГУ назвали своей главной задачей найти ответственных инвесторов, которые смогут наладить управление и сохранить работников портов.

Напомним, суд разблокировал концессию Херсонского морпорта.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: Украина, приватизация, порт, продажа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  18.02.2020, 14:03
Оценка:  0
гость
Понеслась пиzда по кочкам! Сперва загнать бездарным управлением в убыток а затем ПРОДАТЬ - достойные последыши потроха!
РАЗГЕЛЬДЯЙ    18.02.2020, 13:56
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Почему только три, все продайте, всю землю, порты, вместе с рабочими и населением.
I_gor2    18.02.2020, 13:48
Оценка:  0
I_gor2
Когда воры руководят, тогда и убыточные.
LERMI_    18.02.2020, 13:35
Оценка:  +1
LERMI_
називається, продай Країну в турборежимі!
гость  (аноним)  18.02.2020, 13:25
Оценка:  +2
гость
хватит народу мозг засорять....
гость  (аноним)  18.02.2020, 13:24
Оценка:  -1
гость
для стада овец, они убыточные....так же происходила и прихватизация...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь