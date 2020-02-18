Украина продаст три порта в Черном море из-за убытков
На продажу будут выставлены три торговых морских порта Белгород-Днестровский, Скадовск и Усть-Дунайск.
Три государственных морских порта Украины, которые имеют выход к Черному морю, внесены в список объектов, подлежащих приватизации из-за их убыточности, говорится в сообщении Фонда госимущества Украины на своей странице в Facebook.
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Отмечается, что речь идет о портах Белгород-Днестровский, Скадовск и Усть-Дунайск.
“Среди почти 1000 объектов, подлежащих приватизации, есть немало интересных и достойных вашего внимания. Например, три торговых морских порта Белгород-Днестровский, Скадовск и Усть-Дунайск“, - сказано в сообщении.
В фонде подчеркнули, что эти три порта являются убыточными для государства и они не имеют средств для выплаты полной зарплаты сотрудникам.
В ФГУ назвали своей главной задачей найти ответственных инвесторов, которые смогут наладить управление и сохранить работников портов.
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Напомним, суд разблокировал концессию Херсонского морпорта.
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