Украина продаст три порта в Черном море из-за убытков

Три государственных морских порта Украины, которые имеют выход к Черному морю, внесены в список объектов, подлежащих приватизации из-за их убыточности, говорится в сообщении Фонда госимущества Украины на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что речь идет о портах Белгород-Днестровский, Скадовск и Усть-Дунайск.