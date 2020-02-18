Стало известно, запретят ли ввоз секонд-хенда в Украину

Запретить планируют лишь гуманитарную помощь в виде подержанных вещей.

Запрещать ввоз секонд-хенда в Украину не будут. В то же время, гуманитарная помощь в виде подержанных вещей будет запрещена. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль в интервью Каналу 24.

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Секонд-хенд в Украине сейчас можно разделить на две категории: вещи, которые продают, и те, которые приходят в страну в качестве гуманитарной помощи (их должны раздавать бесплатно).

Олег Коваль рассказал, что гуманитарный груз контролировать крайне сложно.

“Напрашивается вывод – определенная часть такого груза ввозится как гуманитарная помощь, но банально передается на продажу. Как следствие, наши граждане идут на рынки секонда и покупают бывшую в употреблении одежду и обувь, государство недополучает налоги. В то же время, мы не можем утверждать, что весь гуманитарный груз секонд-хенда попадает на рынки, где им торгуют“, - утверждает Коваль.

В то же время, чиновник подчеркнул, что многие зарубежные меценаты хотят помогать Украине. Именно поэтому власть планирует запретить ввоз большого количества подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи.

“Мы достойная нация, поэтому лучше присылайте нам новые стоковые вещи, не очень раскрученных торговых марок, чем подержанные. Мы будем пропускать новые вещи в качестве гуманитарной помощи. Конечно, это не будут килограммы вещей, они будут идти поштучно. К примеру, одна куртка, несколько пар обуви. Также мы должны понимать кому именно эти вещи передадут. А не так, как это сейчас делается: поступают сотни килограммов одежды, однако найти кому ее бесплатно передали – невозможно“, - говорит чиновник.

Коваль также акцентирует, что на коммерческие товары такая политика никак не повлияет. Рынки с подержанными товарами будут существовать и в дальнейшем.

“Секонд как растаможивался, так и будет растаможиваться и в дальнейшем. Гигантские рынки такой одежды останутся. В объеме завезенного в Украину секонд-хенда только 7-8% – ввозится как гуманитарная помощь. Таким образом мы прикрываем схему и усиливаем контроль“, - рассказал Коваль.

Напомним, ранее сообщалось, что Минсоцполитики запретит ввоз секонд-хенда.

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